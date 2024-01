Un giudice della Corte Suprema brasiliana ha denunciato l'esistenza di un piano per ucciderlo

Secondo de Moraes c'erano tre piani per arrestarlo e giustiziarlo. Il primo prevedeva che le forze speciali dell'esercito lo arrestassero e lo trasferissero a Goiânia, capitale dello stato di Goiás, a circa 209 chilometri da Brasilia.

Il secondo gol prevedeva che il suo corpo sarebbe stato lasciato sulla strada che porta a Goiânia.

L'obiettivo finale era arrestarlo e impiccarlo nella Plaza de los Tres Poderes della capitale.

De Moraes non era in Brasile l'8 gennaio, ma era a Parigi, in Francia, con la sua famiglia quando suo figlio gli ha mostrato le foto degli estremisti che invadevano il Congresso Nazionale.

La sua prima chiamata fu al ministro Flavio Dino, allora ministro della Giustizia e della Pubblica Sicurezza. Ha parlato anche con il presidente Luiz Inacio Lula da Silva.

Lula e Dino hanno commentato con de Moraes la possibilità di un intervento federale o della cosiddetta garanzia dell'ordine pubblico.

Ha detto a un residente locale: “Ha deciso l’autorità esecutiva, ma mi sono ricordato che durante l’era del presidente (Michel) Temer, c’era la possibilità di intervento solo nel campo della sicurezza, e forse era meglio”. Media.

Per il giudice del Tribunale speciale è stata l’inerzia della polizia militare di fronte all’invasione delle istituzioni pubbliche ad avere l’impatto maggiore.

“Lo affermo senza timore di sbagliarmi: non avrò bisogno di 100 uomini del battaglione d'assalto per disperdere tutto ciò”, ha osservato.

Secondo il ministro incaricato delle indagini condotte dalla Corte Suprema sui disordini, le tre decisioni prese nella storia degli eventi sono state importanti affinché non si verificassero altri movimenti golpisti in altri stati.

In questo senso, ha menzionato gli arresti dell'allora ministro della Sicurezza del Distretto Federale, Anderson Torres, e del comandante in capo della Polizia Militare, Fabio Augusto Vieira, per evitare un effetto domino in altri dipartimenti regionali.

“Mi sono assicurato che gli altri poliziotti militari fossero calmi, ma non potevamo rischiare”, ha detto.

Ha aggiunto che allo stesso tempo ha contribuito a rimuovere il governatore delle Forze di Difesa Ibanes Rocha dal suo incarico per evitare che accadesse qualcosa di estremo e che eventualmente un'altra autorità sostenesse il movimento golpista.

Allo stesso modo, ha avuto un impatto anche “disporre l’immediato arresto in flagrante di chiunque fosse rimasto davanti alla caserma a chiedere un colpo di stato”.

L’8 gennaio, i seguaci estremisti dell’ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2022) hanno invaso e saccheggiato la sede del Congresso Nazionale della capitale, la STF e il Palazzo Planalto, sede del potere esecutivo.

dfm/ocs