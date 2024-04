Proteste nella città russa di Orsk dopo le inondazioni dovute al crollo di una diga

Decine di migliaia di case sono state allagate. Il governatore della regione di Orenburg, Denis Basler, ha promesso di pagare un risarcimento di 10mila rubli al mese (circa 100 euro) per sei mesi alle persone costrette ad abbandonare le proprie case a causa dell'alluvione.

Proteste nella città russa di Orsk Dopo il crollo di una diga e le inondazioni Regione di Orenburg, adiacente al confine con il Kazakistan.

Centinaia di sfollati dalle zone allagate si sono radunati davanti all'edificio amministrativo di Orsk per chiedere aiuto a causa della perdita delle loro case, riferisce la TASS.

Il governatore della regione di Orenburg, Denis Basler, ha promesso di pagare un risarcimento 10.000 rubli al mese (circa 100 euro) per sei mesi Per le persone che hanno dovuto lasciare le proprie case a causa delle alluvioni.

Questo tipo di La protesta è insolita in RussiaLe autorità reprimono sistematicamente ogni forma di dissenso.

Circa 10.000 case nella zona sono state allagate

Lunedì il sindaco di Orenburg, Sergei Salmin, ha invitato tutti i residenti della zona colpita dalle inondazioni a evacuare le proprie case e ha avvertito che il livello dell'acqua continuerà a salire.

Le inondazioni causate dall'innalzamento del livello dell'acqua nel fiume Ural hanno costretto più… 4.000 persone, tra cui 885 bambini, devono evacuare le proprie case Il governo regionale ha spiegato domenica nella regione di Orenburg.

Circa 10.000 case sono state allagate, di cui circa 7.000 a Orsk, nella regione, e il livello dell'acqua continua a salire.

Lo ha annunciato domenica il governo russo Emergenza federale I media statali hanno riferito che è la situazione nelle zone colpite dalle inondazioni a Orenburg, e che sono in corso i preparativi per possibili inondazioni in altre tre zone.