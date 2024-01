Un leader legislativo in El Salvador rifiuta la riforma costituzionale

Al momento “non hanno nulla sulla mappa”, nemmeno un'idea o una conversazione, sulla riforma della Costituzione della Repubblica, ha risposto il presidente del Parlamento alla domanda su questa possibilità.

Gli esperti affermano che la riforma della Magna Carta richiederebbe un primo voto da parte della Legislatura, che terminerà il 30 aprile 2024, e la ratifica, che inizierà il 1 maggio 2024.

“No, al momento non abbiamo niente del genere sulla mappa. Il fatto è che, se me lo chiedessi adesso, direi di no perché non c'è nemmeno quello, nessuna conversazione, nessuna idea, no, niente a Tutto.”

Attualmente esiste una proposta al vaglio da settembre 2021 ed è stata presentata dal vicepresidente Felix Ulloa al presidente Nayib Bukele, ma negli ultimi mesi la questione è scomparsa dalla scena ufficiale.

La proposta di Ulloa non teneva conto della possibilità di ripetere le elezioni presidenziali nell'immediato, ma prevedeva l'approvazione di un referendum sulla ratifica delle riforme costituzionali, l'abolizione del mandato e l'istituzione di una camera sociale e di un collegio elettorale nella Corte Suprema. Tribunale, tra gli altri.

Dal 2019, quando Bukele ha assunto la presidenza, El Salvador è stato scosso da eventi che hanno scosso il quadro politico del paese, e ora il prossimo passo potrebbe essere quello di riformare la costituzione, hanno valutato i commentatori negli ultimi mesi.

Miguel Angel Cardoza, ex giudice della Corte Suprema Elettorale e della Corte Suprema di Giustizia, ha affermato che la riforma costituzionale è possibile nei prossimi anni, alla luce del fatto che la rielezione è già una realtà.

Cardoza ha sottolineato che la Costituzione della Repubblica deve essere riconsiderata a causa della reinterpretazione delle clausole pietra, nel senso che non può essere modificata come è avvenuto ora per garantire la continuità nel governo dell'attuale presidente in caso di vittoria, come tutto sembra da indicare, il processo facoltativo del 4 febbraio 2024.

Penso di sì, alcune cose della Costituzione andrebbero riviste con molta attenzione. “Bisognerebbe anche chiedersi perché questa condizione era una condizione perché le elezioni non potessero essere ripetute e è stata interpretata, era una condizione che bisogna aspettare cinque anni e è stata interpretata”, ha commentato l’ex giudice. .

Ha aggiunto che esperti ed esperti in questo argomento parlano di oggetti che sono “presumibilmente di pietra” perché sono stati utilizzati secondo i capricci e le esigenze delle autorità attuali.

rgh/lb