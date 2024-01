Israele ha arrestato circa 11.000 palestinesi nel 2023

In una dichiarazione congiunta, le organizzazioni hanno chiarito che questo numero non include le migliaia di abitanti di Gaza arrestati dopo quella data, in seguito all’invasione di terra da parte dell’esercito israeliano.

Una dichiarazione rilasciata dall'Autorità per i prigionieri e gli ex prigionieri, dall'Associazione dei prigionieri palestinesi, dall'Associazione per la cura dei prigionieri e i diritti umani di Addameer e dal Centro informazioni di Wadi Hilweh afferma che tra il numero totale c'erano 1.085 minori e 300 donne.

Hanno sottolineato che il maggior numero di arresti è avvenuto nel mese di ottobre, quando sono iniziate le ostilità dopo un attacco di Hamas contro Israele, che ha risposto con un'ondata di bombardamenti contro Gaza e una successiva offensiva di terra.

Hanno osservato che alla fine dell’anno erano circa 8.800 i palestinesi detenuti nelle carceri israeliane, tra cui 80 donne, e hanno spiegato che nel 2023 10 prigionieri sono morti in custodia.

Il Comitato per gli Affari dei Prigionieri e degli Ex Detenuti e il Club dei Prigionieri hanno riferito questa settimana che sette cittadini sono morti dal 7 ottobre nelle carceri di quel paese.

Lo scorso novembre, molti palestinesi, rilasciati in uno scambio tra le milizie di Hamas e Israele, hanno condannato le torture a cui sono stati sottoposti nelle carceri.

I membri del servizio penitenziario entrano costantemente nelle celle e picchiano i prigionieri, come ha descritto il giovane Muhammad Nazzal ad Al Jazeera.

Ha aggiunto: “Poco prima che me ne andassi, sono entrati nella sezione in cui mi trovavo e hanno iniziato a colpirci con dei bastoni. Mi sono messo le mani sulla testa per evitare i colpi che mi hanno causato danni agli arti”.

“Sono stato detenuto per circa un anno, ma non vedevo cosa fosse successo dallo scorso 7 ottobre”, concorda Jawad Kamel, 17 anni, uno dei giovani liberati.

Le forze oppressive entrano negli alloggi dei prigionieri e iniziano a picchiarli. Ha sottolineato che l'obiettivo era ucciderli.

kg/ruba