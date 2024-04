Almeno 153 persone sono state uccise a seguito del bombardamento israeliano di Gaza nelle ultime 24 ore

Gerusalemme, 9 aprile (AFP) – Il numero totale di morti nella Striscia di Gaza è salito a 33.360, dopo 153 morti nelle ultime 24 ore a causa dei bombardamenti israeliani, ha detto martedì il Ministero della Sanità di Gaza, controllato dal governo. Da Hamas.

Nel 186esimo giorno di guerra, il fuoco israeliano ha lasciato anche almeno 60 nuovi feriti, portando il totale a 75.993, mentre altri 7.000 corpi rimarranno sotto le macerie.

Le squadre di protezione civile nella Striscia hanno dichiarato martedì che, dopo che le forze israeliane si sono ritirate dal sud di Khan Yunis dopo quattro mesi di combattimenti, hanno recuperato più di 400 corpi. La maggior parte dell'ospedale Al-Shifa e delle zone circostanti, come già denunciato dal governo di Hamas qualche giorno fa.

L'agenzia di stampa palestinese Wafa ha riferito che molti di quei corpi erano in decomposizione e che le squadre di protezione civile non erano in grado di rispondere alle “numerose segnalazioni” ricevute da famiglie di Gaza secondo cui i loro figli erano scomparsi da settimane.

Alcuni di questi corpi sono stati trasferiti all'ospedale Abu Youssef Al-Najjar di Rafah, a sud della Striscia di Gaza, mentre gli stessi cittadini ne hanno seppellito altri. Le squadre di protezione civile hanno esortato la comunità internazionale a consentire l'ingresso di meccanismi specializzati per raggiungere più vittime.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha avvertito ieri che c’è una data per l’inizio dell’invasione di terra di Rafah, suggerendo che presto Israele dovrà nuovamente sfollare centinaia di migliaia di persone tra gli oltre 1,4 milioni di persone che vivono in condizioni di povertà sovraffollata. .

Il presidente ha insistito sul fatto che entrare in questa città di confine con l’Egitto era “necessario” per ottenere “la vittoria completa su Hamas”.

Lo amo: mi piace Ricarica…

Imparentato