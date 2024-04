Jorge Glass è in condizioni stabili e sotto osservazione dopo aver rifiutato di mangiare in carcere

Cheto.- Lui Governo dell'Ecuador Ha riferito che l'ex vicepresidente Giorgio Vetro Ricoverato in ospedale nelle ultime ore, le sue condizioni sono stabili e sotto osservazione dopo aver rifiutato di mangiare in carcere, dopo essere stato detenuto con la forza la settimana scorsa in seguito all'aggressione della polizia ecuadoriana nei suoi confronti. Ambasciata del Messico al quale ricorse.

Servizio penitenziario nazionale Ecuador SNAI ha osservato che durante il censimento mattutino effettuato nel carcere di Guayas, “il personale di sorveglianza ha avvertito che la persona privata della libertà, Jorge J., non ha risposto alla chiamata effettuata”, per cui “sono stati attivati ​​protocolli di sicurezza e di assistenza sanitaria”. “.

“Pertanto, è stato accertato che la persona privata della libertà, Jorge J., ha subito un potenziale risarcimento a causa del suo rifiuto di mangiare il cibo fornito da questo servizio governativo, nelle ultime 24 ore”, si legge in una nota.

“Con l'obiettivo di garantire un'assistenza completa e una rigorosa aderenza ai protocolli di sicurezza”, i servizi di emergenza del Dipartimento della Salute hanno trasportato Glass all'Ospedale Navale di Guayaquil, dove è stato ricoverato alle 12:45, ha riferito SNAI.

Ore fa, fonti riportate da vari media del paese latinoamericano, avevano riferito che era stato ricoverato in ospedale, imputando il fatto ad un'overdose di farmaci, secondo le voci che andavano dal coma al ritorno nel carcere di La Roca de Guayaquil. .

Vinicio Tapia, uno degli avvocati dell'ex vicepresidente, ha commentato che gli è stato impedito di parlare con il suo cliente.

Ha detto: “Non sappiamo da più di 60 ore (sulle sue condizioni), e non sappiamo di lui dal momento in cui è stato rapito presso l'ambasciata messicana” venerdì.

In precedenza, i media locali avevano riferito, citando un rapporto della polizia, che Glass soffriva di un “profondo coma autoindotto” a causa dell'assunzione di farmaci antidepressivi.

Attacco all'ambasciata

Il ricovero dell'ex vicepresidente in ospedale segna una completa escalation di tensione tra i due paesi Ecuador E MessicoChe sta procedendo in preparazione all'avvio di una causa contro Quito davanti alla Corte Internazionale di Giustizia.

La denuncia verterà sul fatto che l'intervento senza precedenti della polizia ha violato la “sacralità” della residenza diplomatica ai sensi della Convenzione di Vienna del 1961, con l'obiettivo di chiedere all'Ecuador di riparare i danni.

L’attacco all’ambasciata, che non ha precedenti nel mondo, è stato condannato da trenta paesi, tra cui gli Stati Uniti e paesi europei, e da sette organizzazioni globali e regionali come le Nazioni Unite e l’Organizzazione degli Stati Americani (OSA). .

I leader della Comunità delle Nazioni dell'America Latina e dei Caraibi (CELAC) discuteranno una proposta di “ferma condanna” e possibili sanzioni contro l'Ecuador in un vertice virtuale venerdì, ha annunciato il presidente dell'Honduras Xiomara Castro, che guida il blocco.

Il ricorso ai “criminali”

Il ministro degli Esteri Gabriela Sommerfeld ha dichiarato lunedì che l'Ecuador ha ricevuto “provocazioni” e “ripetute inadempienze” alle richieste di estradizione di Glass, rifugiatosi presso l'ambasciata messicana lo scorso dicembre durante un'indagine su accuse di appropriazione indebita nella gestione di un'azienda. Fondi per la ricostruzione delle città costiere distrutte dal terremoto del 2016.

Glass, ex vicepresidente socialista Raffaele Correa (2007-2017), è stato rilasciato dal carcere nel 2022 dopo aver scontato cinque degli otto anni trascorsi in due processi per corruzione, di cui uno contro Correa, latitante in Belgio.

L’Ecuador lo ritiene tale Il ricorso a Glass è considerato “illegale” e contravviene agli standard internazionaliPerché è sotto processo per un reato ordinario.

Presidente ecuadoriano, Daniele NoboaLunedì ha parlato per la prima volta della questione e ha difeso la sua decisione di assaltare la legazione messicana, sostenendo che non poteva correre il “rischio imminente di fuga”.

“Ai miei simili Messico “Voglio dirvi che sarò sempre disposto a risolvere qualsiasi controversia, ma la giustizia non si negozia e non proteggeremo mai i criminali”.

Per Somerld, la cosa più allarmante è stata la dichiarazione del presidente messicano, Andrés Manuel Lopez Obrador“Mette in discussione la legittimità delle recenti elezioni” e “mette in discussione il lutto nazionale che viviamo fino ad oggi”, riferendosi all’assassinio del candidato presidenziale centrista Fernando Villavicencio alla vigilia delle elezioni dell’agosto 2023.

Crisi diplomatica

Nella sua consueta conferenza stampa, Lopez Obrador, dal canto suo, ha ritenuto che l'arresto di Glass – al quale il Messico si riserva il diritto d'asilo – sia una misura “autoritaria” frutto di una combinazione di inesperienza, cattivi consigli e ricerca del sostegno popolare da parte la sua controparte ecuadoriana.

“Quando ci sono governi deboli che non hanno né sostegno né capacità popolare (…) si scelgono dei candidati (…) e quelli che non hanno esperienza arrivano” al potere, ha detto il presidente messicano a Mazatlan, dove si è recato. Lunedì osserva l'eclissi solare.

Dopo la rottura delle relazioni diplomatiche per ordine di Lopez Obrador, i collaboratori dell'ambasciata messicana sono tornati domenica nel loro Paese.

Il governo ecuadoriano ha dichiarato giovedì la sua proprietaria, Raquel Seror, “persona non grata”, un giorno dopo i commenti di Lopez Obrador.

Anche il presidente messicano Quito è accusato di aver violato il diritto di asilo sancito dalla Convenzione di Caracas del 1954.

Il Messico ha chiuso i suoi uffici diplomatici in Ecuador a tempo indeterminato, mentre Quito ha ritirato i suoi funzionari dall’ambasciata a Città del Messico, ma ha mantenuto aperti i suoi due consolati.

Fontana: Con informazioni da AFP/Europe Press