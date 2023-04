Il presidente serbo ha accusato l’Occidente di inganno

Durante una conferenza stampa, Vucic ha confermato che Belgrado continua a rifiutare categoricamente l’ingresso del Kosovo non riconosciuto nel Consiglio d’Europa.

Vucic ha sottolineato che voteremo contro l’adesione non riconosciuta del Kosovo al Consiglio d’Europa, quindi smettetela di mentire e ingannarci.

Ha aggiunto che queste persone in Europa credono di avere il diritto di interpretare le cose come ritengono opportuno e non come scritto o concordato.

Di recente, il rappresentante speciale dell’Unione europea per i Balcani occidentali, Miroslav Lajcak, ha indicato che il piano proposto dall’organizzazione per normalizzare le relazioni tra il Kosovo non riconosciuto e la Serbia è considerato accettabile.

Ha detto che il documento era vincolante per entrambe le parti, nonostante il rifiuto di Belgrado di firmarlo.

Come riportato in precedenza dai media, la domanda di adesione del Kosovo non riconosciuta sarà esaminata dal Consiglio d’Europa in una riunione straordinaria prevista per oggi.

Hanno sottolineato che la decisione di tenere una riunione sull’ammissione del Kosovo non riconosciuto al Consiglio d’Europa è stata presa in una riunione del Comitato a livello di ministri del Consiglio d’Europa su insistenza di alcuni paesi occidentali.

Questi paesi includono Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e Italia.

È stato anche riferito che la bozza di risoluzione che dovrebbe essere presentata oggi fa riferimento ad accordi per colloqui tra Belgrado e Pristina a Bruxelles il 27 febbraio e Ohrid nella Macedonia del Nord il 18 marzo.

Il presidente ha ripetutamente sottolineato che Belgrado realizzerà tutto ciò che le parti hanno concordato durante i colloqui di Ohrid, ma che la nazione non sosterrà l’adesione non riconosciuta del Kosovo alle Nazioni Unite e ad altre organizzazioni internazionali.

