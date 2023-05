Il prezzo del dollaro 31 maggio 2023: una quotazione per l’acquisto e la vendita

EIl peso messicano ha iniziato la giornata con consumo 0,04% contro il dollaro statunitense il 31 maggio. Oggi, sapendo prezzo in dollari È diventata una preoccupazione costante per molti.

Nella sessione precedente, la valuta locale è scesa dello 0,45% rispetto al dollaro, scambiando a 17,66 dollari per la banconota verde, dopo che il giorno precedente il suo valore era stato di 17,58 pesos, secondo i dati di Banca del Messico.

Quanto a Il tasso di cambio correnteÈ importante notare che questo può variare costantemente a causa di fattori economici, politici e sociali sia a livello nazionale che internazionale.

Com’è il comportamento del dollaro oggi?

La mattina di mercoledì 31 maggio, il dollaro USA è stato quotato a 17,67 pesos per dollaro, Secondo un rapporto Gabriella Siler, Chief Economist di Banco Base, che ha spiegato che il cambio è partito oggi toccando un minimo di 17,6354 e un massimo di 17,7371 pesos per dollaro. Il Ministero delle Finanze ha pubblicato che il tasso di cambio per oggi è $ 17,65 Per un dollaro USA.

Il tasso di cambio influisce non solo su coloro che commerciano in valuta estera, come importatori ed esportatori, ma anche sui prezzi di beni e servizi importati o che dipendono da input esteri. Ciò significa che Le variazioni del tasso di cambio possono influenzare l’inflazione e il costo della vita per i cittadini.

Come si acquista il dollaro oggi, mercoledì 31 maggio 2023?

Conferma: $ 16,70.000

Banca azteca: $ 16,70

BBVA: $ 17,00

Banorte: $ 16,50

Citibanamex: 17:09 $

Scotiabank: $ 15,50

Il prezzo di vendita del dollaro oggi, mercoledì 31 maggio 2023