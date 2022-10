Il prezzo storico di fascia alta da 256 GB scende a un minimo di 275 euro

Lo sconto sarà applicato solo fino al 1 ottobre mattina, corri.

Se hai bisogno di un file Un buon telefono economico che dura per molti anniNon esitare PICCOLO F3 (Versione top) appena sceso a 399.99 € 275,99 presso AliExpress Plaza Grazie Buono extra 20 euro (ES20). L’unica unità che può essere acquistata è “Night Black” e l’acquisto è limitato a un’unità per utente.

dietro il Recensione POCO F3 Possiamo vedere che questa stazione farebbe la storia, e ragazzo, ce l’ha. riguarda Una bestia con un ottimo processore, una buona fotocamera, un bellissimo schermo e un design molto potente Sentiti lussuoso nella mano. Inoltre, abbiamo già Android 12 Presto riceverai la prossima versione della piattaforma Google. Questo è il miglior prezzo sul mercato, perché lo abbiamo su Amazon 369 euro nella stessa versione.

PICCOLO F3 (8/256 GB) Acquista su AliExpress: PICCOLO F3 (8/256 GB)

Acquista il nuovo POCO F3 a un prezzo inferiore

Ci sono molte ragioni per acquistare questa stazione in questo momento Nato a marzo 2021. Nonostante il tempo, è ancora un’ottima scelta nel 2022 per molte ragioni Voglio spiegarti:

Che schermo : Questo POCO F3 si monta su un pannello 6,67″ Amoled, risoluzione Full HD+, 120 Hz Frequenze di aggiornamento variabili, contrasto elevato, luminosità di picco di 1300 nits, compatibile con i contenuti in HDR10+ con vetro curvo 2.5D Protetto da Gorilla Glass 5. Questa volta abbiamo un lettore di impronte sul lato.

: Questo POCO F3 si monta su un pannello Frequenze di aggiornamento variabili, contrasto elevato, luminosità di picco di 1300 nits, compatibile con i contenuti in Protetto da Gorilla Glass 5. Questa volta abbiamo un lettore di impronte sul lato. bestia bruna : cuore questo stazione di fascia alta è nuovo di zecca Qualcomm Snapdragon 870CPU da 7 nm funzionante a 3,2 GHz e alimentata dal chip grafico Adreno 650. 8 GB di RAM LPDDR5 in questa versione rende le sue prestazioni eccezionali in ogni momento, con punteggi Antutu vicini a 715.000 punti.

: cuore questo stazione di fascia alta è nuovo di zecca Qualcomm Snapdragon 870CPU da 7 nm funzionante a 3,2 GHz e alimentata dal chip grafico Adreno 650. LPDDR5 in questa versione rende le sue prestazioni eccezionali in ogni momento, con punteggi Antutu vicini a 715.000 punti. ottima fotocamera : Nella parte posteriore abbiamo Tripla fotocamera composta da un sensore principale Sony da 48 MP f/1.79 Con grandangolo da 8 MP e obiettivo macro da 5 MP di Samsung. Saremo in grado di registrare video in 4K e al rallentatore a 960 fotogrammi al secondo con finiture straordinarie. La fotocamera frontale è firmata Samsung, ha 20 megapixel ed è abbastanza ordinaria.

: Nella parte posteriore abbiamo Con grandangolo da 8 MP e obiettivo macro da 5 MP di Samsung. Saremo in grado di registrare video in 4K e al rallentatore a 960 fotogrammi al secondo con finiture straordinarie. La fotocamera frontale è firmata Samsung, ha 20 megapixel ed è abbastanza ordinaria. buona batteria: Con loro 4520 mAh e ricarica rapida a 33W Può durare per circa due giorni interi di uso intenso.

un po È un’azienda che da anni ci sorprende tutti, fin dall’inizio Pocophone F1. Con una mossa risoluta, mettono i piedi nella gamma alta e media in modo insolito nelle mani di Xiaomi. l’ultimo PICCOLO F4 GT Questa è la directory a cui possono accedere Diventa il nuovo Xiaomi prima piuttosto che dopo.

Nel resto delle sezioni, possiamo commentare che abbiamo una connessione 5G, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.1, Infrarossi, Doppia SIM, GPSDisponiamo di un sistema di raffreddamento interno all’avanguardia e di un vano interno non espandibile 256 GB UFS 3.1 ad alta velocità. I suoi altoparlanti hanno un bell’aspetto e sono compatibili con Dolby Atmos. per 275 euro Non troverai niente di buono E forte nel mercato di oggi.

