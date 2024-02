Il Primo Ministro romeno in incontro con il Papa: grazie per il sostegno dato alle comunità romene in Italia – ZENIT

(ZENIT News / Città del Vaticano, 15.02.2024).- Giovedì mattina, 15 febbraio, il Primo Ministro della Romania, Sig. Ion-Marcel Ciolacu, Papa Francesco ha dato il benvenuto all'udienza. “Oggi ho avuto l'opportunità speciale di parlare con Sua Santità Papa Francesco in Vaticano e di ringraziarlo per il suo sostegno alle comunità rumene in Italia e in tutta Europa”, ha detto il primo ministro sulla sua pagina Facebook.

Dopo l'incontro con il Papa, il Primo Ministro ha incontrato il cardinale Pietro Barolin, segretario di Stato, insieme a monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali.

Nel corso dei colloqui svoltisi presso la Segreteria di Stato si è discusso del rafforzamento delle relazioni ad alto livello tra la Santa Sede e la Romania e dell'ulteriore rafforzamento della cooperazione bilaterale a beneficio del popolo romeno, soprattutto nel campo dell'istruzione.

Sono poi seguiti l'esame di una serie di temi di comune e attuale interesse, come i conflitti in Israele, Palestina e Ucraina, l'accoglienza dei migranti e dei rifugiati e le prospettive di espansione del progetto europeo.

