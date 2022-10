Il primo museo punk rock completo ad aprire a Las Vegas

Il 13 gennaio 2023 aprirà il Punk Rock Museum di Las Vegas con una superficie totale di oltre 1.100 mq. Sarà il primo nel suo genere responsabile di una documentazione completa di tutto ciò che riguarda questo tipo di terminologia globale, che è anche importante, riceverà squadre punk di diverse dimensioni e non solo le più famose. Questo germe è accaduto due anni fa, quando Mike “Fat Mike” Burkett (leader NOFX) Ha avuto l’idea di aprire un negozio di punk rock che esponesse anche gli oggetti rari che aveva collezionato negli anni.

Tra gli oggetti che possono essere visti nella collezione del museo ci sono alcuni oggetti notevoli e iconici, come camicia d’aquila Debbie Harry (cantante bionda), caschi Sfidala chitarra acustica con cui i Rise Against hanno composto le loro prime canzoni e la sega verde scelta da lui somma 41 Per iniziare lo spettacolo Questo sembra infetto?. Parallelamente ai cimeli esposti, il museo esporrà anche opere interattive, come quella in cui i partecipanti potranno suonare la chitarra elettrica del loro musicista punk preferito.

Maglietta di Debbie Harry. Foto: Kristen Callahan.

Caschi di difesa. Foto: Lisa Johnson della Collezione Brian Ray Turcotte.

Fat Mike ha detto dei criteri di ammissione (via filato). “È così semplice”, ha detto. Lo slancio del cantante dei NOFX è stato completato dalla fondazione di un gruppo di circa 10 musicisti professionisti del genere che hanno condiviso idee su come realizzare questo ambizioso progetto che hanno chiamato un genere di “Church of Punk Rock”, il cui obiettivo principale è quello di documentare la storia del genere e analizzare l’impatto culturale che ha avuto e quello che ha avuto in questi cinque decenni di esistenza.

Vinnie Fiorelloche era il batterista dei Less Than Jake ed è un membro attuale del gruppo, ha spiegato che “Questa è una lettera d’amore al punk rockHa aggiunto: “Vogliamo mostrare questa passione condivisa da molte persone diverse per questo tipo di musica”. Oltre a Fiorello, compaiono nomi noti come investitori come distorsione del pat S Tony Falco. Biglietti visita Sono già in vendita sulla loro pagina ufficiale.