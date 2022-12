Il 2022 è l’anno della “Siria profonda”. Soriano è un cortometraggio diretto da Pedro Estepa MenéndezIn questi 365 giorni i premi e gli esami non hanno smesso di accumularsi e ho completato i miei studi nel migliore dei modi. I resoconti ufficiali della produzione di questa mattina riportavano, La “Notte dei cortometraggi comici” in Italia lo ha riconosciuto come il miglior mockumentary.

Ricevuto questo nuovo premio, il suo creatore ha ringraziato molto attraverso i social network: “Grazie per questo premio che ci arriva a fine anno! Deep Soria, il miglior mockumentary dei cortometraggi comici notturni italiani. 2022 ricco di premi e selezioni . Grazie al team per averlo reso possibile!”

In questo modo, la griglia del documentario Ho un nuovo apprezzamento fuori dai nostri confini, Si è affermata come una delle opere nazionali più importanti dell’ultimo anno. Tra questi, il lavoro di Estepa ha avuto successo in casi importanti Festival Internazionale del Cortometraggio di Cadice nella categoria Miglior Commedia.

ambiente

Deep Soria è diretto e prodotto da Elena Ferrandis Protagonisti famosi giornalisti: Sansols Onega, Gloria Serra, Quique Peinato, Marta Jamandreu e Rocio Delgado; E dallo youtuber jabelirojo. Famoso cantante C. Scritto da Tangana e interpretato da Gurrisay insieme a Coolkillers.

Deep Soria è un falso documentario Questo dimostra che qualcosa sta accadendo in Siria. Varie notizie su questa provincia stanno raggiungendo ovunque condivise tramite WhatsApp e social network. Giornalisti e YouTuber riportano eventi interessanti, ma c’è qualcosa che può cambiare la realtà del nostro Paese. Ora, la zona 0 è in Siria.

Cortometraggio, questo mette in guardia su alcuni problemi reali e crea una riflessione su di essi, Ha collaborazioni importanti. Fondamentali per il suo funzionamento sono la società pubblica Radio Television Española, il quotidiano 20Minutes e l’emittente televisiva Telemadrid.

Il cortometraggio fa eco alle esigenze di una Spagna vuota e usa la commedia e l’umorismo per denunciare la terribile situazione nella provincia di Soria.