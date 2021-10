L’Italia dice alla Spagna che se andranno in Sardegna, né Comono né Ponsate si fermeranno a seconda delle circostanze.

‘Ex consiglieri’ potrebbero venire con ‘presidente espresso’ nella sua dichiarazione giudiziaria a Sasari lunedì



Funzionari italiani hanno informato la Spagna di aver aggiunto un avviso al sistema delle sirene, il meccanismo di coordinamento della polizia tra i paesi dell’area Schengen, ‘ex consiglieri’ Tony Common e Clara Ponsatte Se vanno in Sardegna non saranno trattenuti Carlos Puigdemont Nella sua dichiarazione alla giustizia di lunedì, fonti vicine agli eurodeputati hanno confermato il giornale. Il ministero dell’Interno non ha confermato la questione. Koman e Ponsatte hanno lo stesso peso Ordini di arresto e consegna in euro Rispetto all'”Espresso” della Suprema Corte.

Puigdemont viene chiamato alle 11.00 Corte d’Appello di Sasari Per risolvere la richiesta di consegna inviata dal giudice Pablo Lorena a seguito dell’arresto del leader dei Gents il 23 settembre. Il giorno dopo, El Alquier ha accusato il giudice di averlo rilasciato senza misure cautelari La sua immunità è stata mantenuta “intatta” Un eurodeputato

Nell’ambito della sicurezza di Puigdemont, il contatto effettuato dalla sirena è stato accettato come preconferma che la richiesta di fornitura di Lirena sarebbe stata nuovamente respinta. Gli avvocati di ‘Express’ hanno appena chiesto Tribunale dell’Unione europea Come misura precauzionale il sistema immunitario è stato ripristinato, mentre il giudice Laurena ha inviato diverse lettere all’Italia questa settimana sollecitando l’attuazione degli euro-ordini e, quindi, che fornisca Puigdemont.