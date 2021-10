I brasiliani scendono in piazza per chiedere l’impeachment di Jair Bolsonaro

Le manifestazioni contro il governo di Jair Bolsonaro riempiranno nuovamente le strade del Brasile questo sabato, con la sfida di aggiungere nuovi settori al di fuori dei tradizionali partiti di sinistra.

Le precedenti cinque edizioni delle proteste a livello nazionale attorno alla campagna Bolsonaro Out sono state organizzate principalmente da movimenti sociali progressisti, ma oggi sono promosse anche da Rights Ya, un forum che riunisce leader di 19 formazioni politiche.

Molti di questi gruppi appartengono alla sinistra, quindi gli organizzatori di Bolsonaro Outside non sono ancora stati in grado di aggiungere partiti di centro e di destra.

Tuttavia, dovrebbero essere presenti politici o alcuni segmenti delle cosiddette formazioni della “Terza Via”, un’alternativa che cerca di posizionarsi come un altro contendente contro Bolsonaro e l’ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva nelle elezioni del 2022.

Ai comizi non ci sarà Lula, ma l’ex candidato presidenziale del Partito laburista alle elezioni del 2018, Fernando Haddad; Il leader del Partito di Azione Democratica, Ciro Gomez, oltre a nomi del centrodestra delusi dal governo Bolsonaro, come Joao Amoedo, del Partito Novo, e l’ex ministro della Salute, Luiz Henrique Mandetta, l’ultimo possibile candidato presidenziale.

Per la prima volta, anche il Centro unito dei lavoratori, il sindacato generale e i sindacati del Brasile centrale dimostreranno congiuntamente.

Il segretario per le relazioni internazionali del Centro Unica de Trabagadores, Antonio de Lisbon, ha sottolineato che oggi la gente scenderà in piazza per fare pressione su Parlamento e Congresso, con l’obiettivo di aprire un processo politico contro Bolsonaro.

Lisbona afferma che ci sono quasi un centinaio di richieste per mettere sotto accusa Bolsonaro in legislatura, ma il presidente della Camera dei deputati responsabile di ciò, Artur Lera, non lo fa, poiché è un alleato del presidente.

Oltre alla lotta per l’impeachment o misure di impeachment contro Bolsonaro, alcuni leader del partito di sinistra vedono la mobilitazione popolare di oggi come una grande opportunità per aumentare la pressione sul Congresso con l’obiettivo di un’approvazione radicale delle riforme amministrative e fiscali del governo, che saranno votate nel resto di quest’anno.

Affinché le manifestazioni odierne di Bolsonaro Out a sinistra non si limitino a livello mediatico, gli organizzatori hanno promosso l’uso dei colori verde e giallo della bandiera brasiliana, sostenendo che negli ultimi anni sono stati “rapiti” dall’estrema destra e deve essere salvato.

Le proteste di oggi in tutto il Brasile saranno le prime del loro genere indette dalla sinistra, dopo le azioni dei bolsonaristi del 7 settembre, considerate come un colpo di stato da gran parte della comunità politica del paese.

Bolsonaro ha convocato i suoi elettori per scendere in piazza il 7 settembre e, sebbene abbia messo le risorse del governo per farlo, la chiamata non è stata all’altezza di ciò che gli ha impedito di portare a termine il colpo di stato.

Nel frattempo, è stato pubblicato un nuovo sondaggio che colloca l’ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva come il vincitore del primo turno se le elezioni dell’ottobre 2022 sono oggi.

Secondo il sondaggio condotto dalla società di consulenza Ipespe, Lula riceverà il 43 per cento dei voti, seguito da Bolsonaro con il 28 per cento.