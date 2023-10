Il rapporto tra Alma Mahler e Kokoschka, raccontato da Camilleri in La creatura del desiderio – Cultura

Il rapporto tempestoso tra la compositrice Alma Mahler e il pittore Oskar Kokoschka è il soggetto di “La creatura del desiderio”, un racconto del compianto scrittore italiano Andrea Camilleri pubblicato oggi da Salamandra.

Camilleri, frequentatore abituale del romanzo poliziesco attraverso la serie con protagonista il suo commissario Montalbano, ricostruisce in questo libro non solo la storia travolgente di una passione amorosa sfrenata, ma anche un momento cruciale per le sorti dell’Europa, che si concluderà con la Grande Guerra. Dall’inizio del XX secolo.

Nel 1912, un anno dopo la morte del compositore Gustav Mahler, la sua giovane vedova Alma incontrò il pittore Kokoschka, e così iniziò la loro storia d’amore, che presto sfociò in una passione sfrenata e turbolenta.

Quando Alma interruppe brutalmente la relazione, Kokoschka, affranto, decise di andare al fronte nella Prima Guerra Mondiale e al suo ritorno, traumatizzato dal conflitto e ancora ossessionato dal suo amore perduto, commissionò una bambola a grandezza naturale con i suoi cari. ‘ caratteristiche.

Utilizzando documenti, scritti autobiografici, lettere e altri materiali inediti e inaccessibili al grande pubblico, Andrea Camilleri svela segreti poco conosciuti sul rapporto tra due figure viennesi del Novecento in cui gareggiavano genio artistico e malattia mentale.