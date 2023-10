Magaly TV La Firme: “Puma” Carranza si separa dalla potente “Teradera” dei componenti de “La Casa de Magaly”

Nell’ultima puntata de La Casa, Gabriela Serpa ha affrontato Alfredo Benavides e gli ha chiesto di smettere di cercarla, visto che ora aveva il suo “collagene”. D’altronde anche Samahara e Fiorella Ritz hanno avuto un confronto in cui hanno sollevato alcune questioni scomode. Uno di loro ha raccontato che l’altro è andato negli Stati Uniti per pulire le case, mentre la figlia di Melissa Kluge ha parlato della cosa con Aldo Miyashiro.

L’emittente ha riservato gli ultimi minuti del suo programma per incitare i suoi follower a votare utilizzando il codice QR visualizzato sullo schermo del suo programma. Incoraggiali a scegliere il loro preferito dalla stagione “La Casa de Magaly”. Inoltre, dì loro che coloro che hanno votato parteciperanno anche a un’estrazione per avere la possibilità di vincere un tablet.

Il presentatore di ATV ha mostrato il nuovo libro di Natalia Merino “Cinnamon Style”. In questo libro, Natalia Merino condivide le sue esperienze personali, incluso come creare il proprio marchio e il suo rapporto con Sebastian: “La realtà le ha dato uno schiaffo in faccia ed è un libro inutile”, ha detto.

Majali Medina conferma che la modella Millet Figueroa non si vergogna di mostrare il suo flirt con Marcelo Tinelli: “Ha risorse a buon mercato, flirta e Marcelo Tinelli è come una facile preda. Deve ballare con il suo compagno, ma lo fa con Tenele. Sta flirtando, lo puoi vedere dall’espressione del suo viso, i loro volti sono vicini.

La comica Dayanita ha annunciato sui social media che avrebbe fatto un viaggio in Messico e ha suggerito che questo viaggio sarebbe stato un regalo del suo partner. Magali Medina contrappone questa posizione a quella di Alejandra Baigoria, che era interessata a mostrare Said Palau come un uomo generoso e attento ai dettagli (“pechador”).

“Sui social network molte persone sono buone, giuste, morali, amano gli animali, sono felici e non perdoneranno mai l’infedeltà e si comporteranno sempre in modo etico, giusto e onesto fino a quando non spegneranno il telefono. Dura solo così a lungo”, la polizia il posto dell’ufficiale diceva il precedente.

Attraverso il suo account Instagram, l’ex agente di polizia Josémery Toledo Condividi con noi una frase che potrebbe essere collegata alla possibile riconciliazione tra Paulo Hurtado e Rosa Fuentes. Majali Medina gli ha consigliato che sarebbe stato meglio per lui non esprimere la sua opinione in merito, perché avrebbe potuto essere mosso da sentimenti di risentimento o di odio.

Magali Medina ha condiviso i dettagli del film “Baby Shower” diretto da Rosa Fuentes, in cui era presente anche il calciatore Paulo Hurtado. Ciò indica che non si sono riconciliati di nuovo, nonostante le speculazioni. Durante l’evento, Fuentes è rimasta per sé e quando qualcuno ha menzionato “Dove sono le ragazze single?”, ha alzato la mano.

Medina Majali Rimase sorpreso quando lo sentì Tonio Centilla Parla per la prima volta della sua separazione dalla moglie, precisando di non avere alcuna prova forte a sostegno delle sue affermazioni. La conduttrice ha scherzato su questo argomento e ha suggerito che forse sarebbe stato meglio per lei non rivelare tutte le informazioni in suo possesso sul momento in cui Tonio Centella ha annunciato la relazione della moglie con “Zapiroquito”.

In primo piano “Casa Majali” i membri di questo reality show si sfideranno in una sfida rap, dove verranno cantate le loro verità.

Il programma è iniziato parlando di Odeh Mario Hart Alle fasi. Il cantante è apparso in una discoteca, dove ha cantato le sue vecchie canzoni. Tuttavia, non ha ricevuto il sostegno del pubblico, che era più interessato a vedere un membro della squadra “Hablando Huevadas”. Finalmente, Medina Majali Ha rilasciato un breve commento in cui ha affermato che il famoso “Chato” è tornato alla musica perché non aveva niente da fare.

Un’altra volta, il giornalista si è preso il tempo di rispondergli Jazmine Pinedo. Come ricordiamo, Shinita l’ha definita un “uomo delle caverne” per averla criticata Alessandro Baigoria Mostra la somma di denaro presa in prestito per acquistare un appartamento. Quanto alla “gazza”, la conduttrice televisiva non sa cosa dire, perché non sa perché sta interrogando duramente l’imprenditrice. Ha detto: “Non sai nemmeno cosa dire, devi conoscere il motivo delle critiche rivolte ad Alejandra Baigoria”.

Medina Majali Non poteva fare a meno di mostrare il suo scontento nei confronti di suo marito. Natalia Merino“Cinnamon Style” che è stato sorpreso a baciare un’altra donna. Nonostante abbiano confermato di essersi separati dalla fine dello scorso settembre, l’influencer ha lasciato intendere di non aver annunciato ufficialmente la cosa perché c’era la possibilità che riprendessero la relazione, ma ora è tutto finito. READ Zinkia presenterà le produzioni di Yanco, Dina e Dinosaurs a Kidscreen

Finalmente è uscito un nuovo capitolo de “La Casa de Magaly”. Qui puoi ascoltare la conversazione tra Alfredo Benavides E Samhara Lobaton. La figlia di Melissa Klug esprime il suo disaccordo con la posizione dell’ex corrispondente de “La Banda del Chino” riguardo alla sua relazione con Aldo Miyashiro, nonostante lui fosse sposato. Inoltre, ha ammesso di aver avuto l’opportunità di incontrare Yahira Plascencia, ma non ha voluto. “È terribile dividere una famiglia, come si fa a convivere con una cosa del genere? Non posso”, dice, protestando contro la barca della salsa.