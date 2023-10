Arriva Circulart 2023, il festival di musica e arti performative dell’America Latina

Circular 2023 continua a posizionarsi come spazio di riferimento internazionale e luogo di incontro per i professionisti della musica, del teatro e della danza, Foto: @fotosdechecho

Dal 4 all’11 novembre, Medellin celebra la 14a edizione di Circulart, che nel 2023 trasformerà e migliorerà la sua offerta culturale includendo musica classica, teatro e danza, rendendolo ora il mercato musicale e le arti dello spettacolo più forti dell’America Latina. .

Circular 2023 continua la sua vocazione di spazio di riferimento internazionale e luogo di incontro per professionisti della musica, del teatro e della danza, che hanno l’opportunità di stabilire relazioni tra programmatori, spettacoli e creativi dell’America Latina con il mondo, rafforzandosi così come evento essenziale per gli artisti , professionisti e grande pubblico.

Ottavio ArbelaezIl direttore di Circulart commenta che la fusione delle arti dal vivo è una risposta “alla pressione del settore della musica classica che, a causa dell’apparente isolamento in cui si trova, non ha in America Latina alcun mercato di riferimento in cui muovere le proprie proposte e realizzare affari.”

Le arti dello spettacolo, dal canto loro, arrivano prima della scomparsa della Finestra Nazionale delle Arti, che corrisponde al Festival del Teatro Iberoamericano di Bogotà. “Abbiamo ascoltato la domanda molto sincera da parte del settore che ha bisogno di spazi per promuovere e diffondere l’offerta di arti dello spettacolo colombiane di teatro, musica, danza e performance”, aggiunge Arbelaez.

Segui El Espectador su WhatsApp

La Circolare 2023 è attuata in collaborazione con Comfama e El Pauer, con l’intento specifico di questa Cassa di compensazione familiare di promuovere le industrie creative della città e dell’amministrazione; È legato anche al mese in cui il Fondo delle Riparazioni celebra la cultura e l’incontro con il Festival di Teatro e Musica San Ignacio a Medellin, il Festival delle Arti di Strada a Santa Fe de Antioquia (dal 9 al 14 novembre) e l’apertura del primo fase del progetto Claustro Comfama, uno spazio storico di 220 anni nella zona di San Ignacio a Medellin.

“Medellin è una città con una grande tradizione musicale, motivo per cui noi di Comfama e in alleanza con Pauer abbiamo deciso di unirci a Circulart, il mercato musicale indipendente più importante dell’America Latina che cerca di promuovere aziende culturali e, soprattutto, collegarle con il mondo grazie ai tanti programmatori che vengono a Circulart per conoscersi.Sul talento attraverso Visualizza, ma anche attraverso la Business Roundtable. Da Comfama, uniamo alleanze come questa con Circulart che ci consentono di rafforzare l’ecosistema della musica, e ora delle arti dello spettacolo, dove persone, famiglie, professionisti di questi settori e aziende possono trovare come trarne beneficio e divertimento. ,” Lui dice. Paola MejiaResponsabile della Cultura presso Comfama.

Questa reazione alle esigenze del settore culturale consente ai professionisti di questo settore di partecipare a questa piattaforma culturale, generando una proposta più potente che consente loro di creare alleanze e affari, diffondendosi così in tutto il mondo.

Quanto ai cittadini e agli amanti della musica e del teatro, hanno la possibilità di godere di una ricca agenda culturale che comprende 17 spettacoli che fanno parte del Festival di Teatro e Musica Comfama San Ignacio, 45 brevi concerti, 4 concerti di musica classica e attività organizzate da Comfama, rivolto agli imprenditori – che non devono essere imparentati, nel settore della musica o del teatro – che desiderano apprendere l’espressione orale e fisica, il podcasting aziendale o la formazione finanziaria attraverso il teatro.

Circulart 2023 sarà vissuto in luoghi come il Monastero di Comfama, che riapre le sue porte dopo essere stato riprogettato e rinnovato; il Metropolitan Theatre, dove si terranno conferenze e spettacoli di musica classica; Il Teatro Pablo Tobon Uribe, che accoglie artisti internazionali sul suo palco, e l’arena nel centro di Medellin.

È importante tenere presente che la programmazione delle arti dello spettacolo di Circulart fa parte della programmazione del Festival di Teatro e Musica Comfama San Ignacio, quindi l’ingresso avrà un costo agevolato per gli affiliati alla Cassa di Compensazione Familiare. Biglietteria del festival.

L’8 novembre inizierà la seconda edizione del simposio del Dipartimento di Sviluppo Economico, che mira ad approfondire il tema del diritto d’autore e continuare a fornire a diversi artisti strumenti e strategie per sviluppare ulteriormente i loro progetti.

Con Unison, Comfama e World Independent Music Network (WIN) come alleati strategici, questo simposio ospiterà ospiti come i francesi Michele Rombo Dai Sony Music Labs; Renata Loyola da YouTube, Giovanni Simpson Dall’Università americana e Geordie Boy Di armonia, tra l’altro.

La Business Roundtable ruota attorno a conferenze, eventi accademici, programmazione musicale, comunicazioni, punti di incontro e reti Informale perché gli interessati possano annunciare le proprie proposte e stabilire alleanze, business e incontri con artisti, aziende, manager, programmatori e produttori. Tutti si incontreranno dal 4 al 7 novembre attorno alle arti dello spettacolo, e dall’8 all’11 novembre attorno alla musica.