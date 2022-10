Il regista messicano: “Tutto ciò che non va nel mondo viene dal patriarcato”

Dopo essere entrata nella frivolezza dell’alta borghesia attraverso gli occhi di un gruppo di donne nel suo film “Las Niñas Bien”, la regista messicana Alejandra Marques Abela realizza un “sogno” di ritrarre un mondo maschile in “El norte sobre el emptiness”, l’ultimo film, in concorso al Morelia Film Festival Festival Internazionale del Cinema, in programma fino al 29 ottobre.

“Mi sembra che tutto ciò che è sbagliato nel mondo abbia a che fare con il patriarcato e mi riferisco a questioni ambientali, proprietà, colonialismo, mascolinità e molto altro”, ha detto il regista a EFE in un’intervista.

Il lavoro del marchese Abella era fortemente femminista e lei riempì la pratica di paure che cercava di contrastare entrando in un mondo maschile che conosceva bene essendo cresciuta in una famiglia di molti uomini.

“Mi piace trovare una strana porta per entrare nel pensare o nel pensare e mi sembrava che in questo percorso femminista che volevo seguire nel cinema, dovessi trovare un nuovo modo di parlare degli argomenti che contano per me e cosa chiede il regista che è meglio fare quasi un film da “cowboy” Per capire il patriarcato e le funzioni degli uomini?

Il film “North Over Empty” è stato presentato in anteprima al Festival di Berlino di quest’anno. Il progetto, che ha classificato come un “nuovo western”, descrive un evento reale che ha avuto luogo nella fattoria di San Jose a Ciudad Victoria, Tamaulipas, dove Alejo Garza Tamiz, un uomo d’affari e pescatore, incontra un gruppo di criminali. Voleva rilevare la sua fattoria.

Nella finzione, eventi “eroici” si svolgono nel Nuevo Leon e Don Rinaldo è l’uomo che incarna le richieste della società sul dovere umano.

“Spero che questo film non sia affatto una grande lezione, che non dica agli spettatori cosa pensare o cosa fare, ma qualcosa che provochi anche pensieri ed emozioni, che li porti a pensare e che ha una sorta di conseguenze”, ammette.

Sorprendi il pubblico

Il regista ha ammesso di essere stata una sorpresa per lei quando si è resa conto che il suo film “The Good Girls” (2018) aveva fatto girare così tante persone al cinema che ci si aspettava da lei.

“Molte persone avevano l’idea che mi sarei dedicato a fare cose legate alle donne e alla moda, alcune delle quali non le capivo bene perché erano le strade per me immaginabili, ma mi piace cambiare gli strumenti e il modo di pensare e mi metto sempre in un posto scomodo e lo sento con El” norte “Questa strada è stata seguita di nuovo”, commenta.

In questo senso, chiarisce che è stato “El norte sobre el emptío” a dargli la massima libertà e “forma più composta” di lui. Questo film arriverà su Prime Video il 28 ottobre.

Normalizzazione della presenza femminile

La regista messicana è una delle otto donne che occupano i dieci spazi della FICM, che si svolge questa settimana, nella selezione dei lungometraggi messicani attualmente in concorso.

Tuttavia, la preponderanza della presenza femminile non la impressiona, poiché la vede come un argomento che a questo punto dovrebbe essere normalizzato.

“Lo prendo in modo naturale, e non mi sorprende e non voglio renderlo più grande di quello che è. Ci sono così tante donne che fanno cose interessanti e mi sembra che questo risponda solo a quello, su qualsiasi cosa altrimenti”, espone.