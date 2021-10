Il Regno Unito e l’Italia dominano la nostra integrazione internazionale

Manchester United-Everton: United 1.63 su 1 gol

Il Manchester United ha subito una grave battuta d’arresto la scorsa settimana, perdendo contro l’Aston Villa in casa, ma il loro inizio di stagione è stato particolarmente notevole in attacco.

Quella dell’Old Trafford è la seconda squadra a segnare più gol in Premier League, 13 gol in 6 partite, appena dietro al Liverpool, tra Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandez, che hanno già segnato 7 gol.

Lo United, d’altra parte, ha segnato più di 1 gol negli ultimi 3 scontri diretti ufficiali contro l’Everton.

Liverpool-Manchester City: 2 squadre hanno segnato 1,58 punti

Il Liverpool è la squadra con più gol in Premier League, segnando 15 gol in 6 partite e tutte le partite che ha giocato finora.

Il City, da parte sua, è caratterizzato da una squadra offensiva eccezionale e, nonostante non abbia segnato in 2 delle sue 6 partite di campionato, ha goduto del maggior numero di occasioni da gol in tutte.

D’altra parte, in 5 degli ultimi 6 scontri tra i due, 2 squadre hanno segnato.

Torino-Juventus: Juventus vinta per 1.89

La Juventus ha iniziato la stagione dimostrandosi una squadra consistente e irregolare, portando ad essere a meno di 10 punti dal Napoli, guidando la classifica con una vittoria completa nelle prime 6 giornate.

La Juventino dovrebbe affrontare il derby contro il Torino di turno e prendere 3 punti, se non vuole iniziare a dire addio allo scudetto, quando eravamo in competizione solo da un mese e mezzo, partita Allegri, non chiamare speranza, la Juve è una squadra che compare nelle grandi occasioni…

Roma-Emboli: Roma vinta oltre 2.05

La stagione romanista di Mourinho non è iniziata male, ma la sconfitta subita lo scorso fine settimana contro la Lazio nel derby romano ha ferito una squadra in cui nutriva grandi speranze.

I romani vogliono dimenticare in fretta la sconfitta contro l’eterno rivale, e il modo migliore per farlo è dimostrare la propria forza contro l’emboli con 2 vittorie consecutive, ma la Roma gioca nella misura in cui non va considerata una rivale agguerrita.

Tariffa totale: 9.97

