Il ristorante del Noma, René Redzepi a Copenhagen, entra nell’Olimpo a tre stelle

Il Leasing (Copenaghen) dello chef Rene Redzepi, considerato quattro volte il miglior ristorante del mondo – nel 2010, 2011, 2012 e 2014-e Ha ricevuto la sua terza stella Michelin, conosciuta ieri, quando ha festeggiato Guida Michelin dai paesi nordici. Una confessione che ha impiegato nove anni per arrivare, dal 2012 ha ricevuto la sua seconda stella.

Noto per aver messo saldamente la cucina scandinava sulla mappa culinaria e averla resa una tendenza globale, lo chef ha reagito alla notizia attraverso i suoi social media, con una certa ironia. “È successo l’apparentemente impossibile. Noma ha ricevuto oggi la notizia che la Guida Michelin ci ha assegnato il più alto riconoscimento di tre stelle Michelin. Per noi, questo è un risultato che consacra Copenaghen come uno dei migliori posti al mondo per i ristoranti. In questo momento “, ha detto ieri sera attraverso un post.

Facciata del Ristorante Noma Leasing

Dopo aver ringraziato per l’apprezzamento, Redzepi – che ha aperto le porte del suo ristorante nel 2003 – ha avuto tempo per le battute. “Tutti mi chiedono come ci si sente ad avere 3 stelle Michelin”, ha detto attraverso il suo account Instagram personale e ha condiviso una foto di un omino Michelin con la sua faccia.





Lo chef scandinavo non è l’unico artefice di un grande ristorante che ha sempre resistito alla massima stima. Va ricordato che ElBulli ha ricevuto la sua terza stella nel 1997, che El Celler ha ricevuto nel 2010, dopo anni di ripetute affermazioni della critica, e San Sebastian Mugaritz, di Andoni Luis Aduriz, resiste ancora.

Un altro ristorante nordico, Maaemo (Oslo), gestito dallo chef Esben Holmboe Bang, è diventato anche lui una tripla stella nella nuova edizione di guida rossa entro il 2022.

Leggi anche