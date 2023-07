Il roster degli US Open pieno di Sud America e con il ritorno di Djokovic

Il serbo Novak Djokovic. Autorità Palestinese

L’organizzazione ha confermato le sigle per l’edizione 2023 di Campionato US Open. La lista ufficiale comprende un gran numero di sudamericani e sottolinea il ritorno di Novak Djokovic: la vaccinazione non è più obbligatoria.

tra i argentiniNadia Podoroska, Francisco Sirondolo, Thomas Echeverri, Sebastian Paez, Guido Bella (sistemazione protetta) e Pedro Cachin confermati, mentre Facundo Diaz Acosta (sostituto 1), Diego Schwartzman (sostituto 2) e Juan Manuel Serondolo (sostituto 4) erano in attesa di sconfitte.

Ha anche il suo posto il cileno Nicolás Jarry, i colombiani Camila Osorio e Daniel Galán, il peruviano Juan Pablo Farias, il boliviano Hugo Dellín e Beatriz Haddad.

Nel frattempo, i serbi stanno tornando Novak Djokovicassenti nel 2021 e nel 2022 per obbligo vaccinale.

Dobbiamo ricordarlo Carlos Alcaraz Avrà qualche giorno di riposo dopo essere stato campione a Wimbledon e non apparirà più nel circuito del tennis fino all’American Tour, che lo porterà a giocare il Masters 1000 a Toronto (Canada) e Cincinnati (USA) per finire con gli US Open e quarto e ultimo Slam della stagione.

Il tabellone principale degli US Open 2023 si svolgerà da lunedì 28 agosto a domenica 10 settembre presso l’USAF Billie Jean King National Tennis Center di Flushing.