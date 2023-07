Jorge Mas nega di essere in trattativa con Luis Suarez

La palla di neve attorno al futuro di Luis Suarez è finita con il dipanarsi. In un’intervista con i media argentini TyC Sports, Jorge Mas, uno dei proprietari dell’Inter Miami insieme a David Beckham, ha smentito le voci su un possibile arrivo di ‘Gunman’ a Miami questa estate.. Ma l’uomo d’affari cubano-americano Non ha chiuso la porta all’Uruguay per poterlo vedere allo stadio del DRV PNK nel futuro di medio termine.. A partire da oggi, il Grêmio cercherà di mantenere la sua prima stella fino alla fine del suo contratto, quindi se dovesse verificarsi un trasferimento, il processo richiederà tempo per dare i suoi frutti.

“Luis Suarez è un giocatore del Gremio. Suarez ha un contratto. Comprendiamo la sua stretta relazione con Lionel (Messi), Busquets e (Jordi) Alba. Hanno suonato insieme a Barcellona. Si è parlato molto dell’arrivo di Luis Suarez all’Inter Miami. Non abbiamo avuto colloqui diretti con Gremio o Suarez. Non so come lui (Suarez) possa lasciare il Gremio. Ma se lo fa, siamo liberi di parlare con Luis e portarlo all’Inter Miami.Maas ha spiegato ai media sudamericani.

Come questo documento può confermare, “Lucho” vorrebbe incontrare di nuovo i suoi ex compagni di squadra dell’FC Barcelona in MLS Stava quindi andando a parlare con il club per esplorare la possibilità di partire. Tuttavia, il tricolore non renderebbe facile la realizzazione del sogno della sua star. Il fattore economico è diventato decisivo. La gilda è ancora immersa La lotta per vincere la Coppa del Brasile, un torneo che potrebbe fruttargli oltre $ 25 milioni di entrate (30 se avessimo le aggiunte che darebbero la qualificazione diretta alla prossima edizione della Copa Libertadores). accanto a, Dall’arrivo di Suarez all’Arena do Grêmio, il numero dei membri è aumentato di oltre 30.000.

Suarez è riuscito a cambiare il volto del Grêmio in soli sette mesi. Dal suo arrivo nel club che apparteneva all’élite del calcio brasiliano dopo un anno nella divisione argento, e nonostante i suoi problemi al ginocchio, “Pistolero” è la figura di spicco della squadra in tutte le competizioni. In questa stagione è riuscito a giocare 31 partite per il club Gaucho, segnando 16 gol e distribuendone altri nove. A 36 anni, l’assassino è ancora al suo meglio.