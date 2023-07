Il segretario al Tesoro Usa è ottimista sui rapporti con la Cina

IL Segretario al Tesoro degli Stati Uniti. Janet Yellen ha confermato questa domenica che i suoi colloqui con le autorità cinesi stanno ponendo le relazioni bilaterali su “basi più solide”.

La Yellen ha concluso una visita di quattro giorni a Pechino volta a stabilizzare le relazioni tese tra le due maggiori economie mondiali. Ha sottolineato la necessità di aumentare lo scambio e la cooperazione nonostante le profonde differenze tra le due potenze.

Di più

Ieri ho incontrato il mio omologo cinese, il vice premier He Lifeng. Abbiamo discusso le prospettive economiche per i nostri due paesi e ho sollevato preoccupazioni a nome dei lavoratori e delle imprese americane. Cerchiamo una relazione economica reciprocamente vantaggiosa. https://t.co/0VnghH0cno —Segretaria Janet Yellen (SecYellen) 9 luglio 2023

“Crediamo che il mondo sia abbastanza grande per far prosperare i nostri due paesi”, ha detto domenica dall’ambasciata americana a Pechino.

Sebbene la visita non abbia portato ad accordi specifici, l’agenzia di stampa ufficiale cinese shenhua Sabato scorso ha riferito che l’incontro di Yellen con il vice premier cinese He Lifeng ha portato a un accordo per “rafforzare la comunicazione e la cooperazione nell’affrontare le sfide globali”.

La Yellen ha sottolineato che nonostante le “significative contraddizioni” tra i due Paesi, ha potuto avere colloqui “diretti, sostanziali e fruttuosi” con le autorità cinesi.

“I miei incontri bilaterali, che sono durati 10 ore in due giorni, sono stati un passo avanti nei nostri sforzi per porre le relazioni USA-Cina su basi più solide”, ha affermato.

differenze

In cima alla lista delle controversie ci sono le restrizioni commerciali, che secondo gli Stati Uniti mirano a limitare l’accesso della Cina alla tecnologia avanzata che ritiene cruciale per la sua sicurezza nazionale.

Yellen ha affermato che gli Stati Uniti manterranno “misure mirate” per mantenere la propria sicurezza nazionale, ma che tali restrizioni commerciali non sono intese a “trarre vantaggi economici”.

Ha sottolineato che le azioni del suo governo cercano di essere “trasparenti, di portata limitata e dirette verso obiettivi chiari (…) Non le usiamo per ottenere un vantaggio economico”.

Ha anche affermato di aver sollevato “serie preoccupazioni” su quelle che ha definito le “pratiche commerciali sleali” di Pechino.

L’agenda di Biden

La visita ha promosso l’agenda del presidente degli Stati Uniti Joe Biden per approfondire le relazioni con la Cina sottolineando le posizioni di Washington.

Biden, infatti, si è detto convinto che esista “un modo” per stabilire un rapporto di lavoro con la Cina che andrà a vantaggio di entrambi i Paesi, che negli ultimi mesi stanno cercando di riavvicinarsi.

Lo ha detto il presidente in un messaggio intervista a Cnn andato in onda venerdì scorso e andato in onda integralmente domenica.

Biden e Xi Jinping si incontrano in Indonesia

Di più

Biden ha sottolineato che sebbene capisca che Xi Jinping vuole sostituire gli Stati Uniti come il paese con la più grande economia e capacità militare del mondo, entrambi i paesi possono avere buoni rapporti.

tensioni del passato

Cina e Stati Uniti hanno vissuto un periodo di grandi tensioni durante il governo Donald Trump (2017-2021), quando i due Paesi si sono impegnati in una guerra commerciale con la reciproca imposizione di dazi economici.

Tuttavia, c’è stato un riavvicinamento quando Biden e Xi Jinping si sono incontrati nel novembre 2022 a margine del vertice del G-20 a Bali.

Con informazioni da AFP, CNN ed EFE.