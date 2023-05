Il segreto meno noto di Bill Gates: ha programmato il primo gioco per computer della storia

fondatore di Microsoft, Bill GatesHa molte pietre miliari nella sua carriera. Uno dei meno noti è che lo era creatore affiliato Il primo gioco per computer dalla storia. è stato chiamato asinoAnche asinoed è incluso nel sistema operativo Computer DOS dal primo Pc IBMnel 1981.

Naturalmente, c’erano già giochi su altri computer prima del PC IBM, come lo stesso Apple I. Ma qui ci riferiamo a Il primo gioco compatibile con PCOrigine Computer con Windows corrente.

È una storia strana. Alla fine degli anni ’70, IBM stava sviluppando il primo home computer, il Pc IBM. assunto Microsoft Sviluppare Sistema operativoe il lingua principale Un semplice linguaggio di programmazione che a quel tempo era incluso in tutti i computer.

Microsoft Sviluppa il sistema Computer DOS per i PC IBM, ma con una mossa importante, fece in modo che IBM gli permettesse di farlo Vendilo tu stessoBasilio MS-DOS.

Microsoft ha iniziato a venderlo a marchi che producevano PC compatibili, e così è diventato Un sistema operativo per computeriniziando la sua padronanza dei computer, che ha poi esteso con Windows.

Donkey, il primo gioco per computer creato da Bill Gates

Tornando al tema in questione, nel 1981 stava per essere commercializzato il primo PC IBM. Microsoft aveva già il linguaggio pronto MS BASEe voleva dimostrare a IBM che era abbastanza forte Crea giochi con animazioni e suoni.

A quel tempo, Microsoft aveva appena 6 anni e aveva pochissimi dipendenti. Quindi lo stesso Bill Gates, insieme a uno dei primi dipendenti dell’azienda, Neil Konzencoloro che sono stati creati asinocome noto b asino. Un gioco che era incluso nel sistema operativo del primo personal computer IBM e può essere considerato Il primo gioco per computer in assoluto.

Da non confondere con Il primo gioco per computer commerciale. quello era Avventura Microsoft. Hai più informazioni su di lui in questa scheda:

re Bill Gates Ha raccontato in un discorso nel 2001, come hanno creato il gioco:

“Neil ed io eravamo alle 4 del mattino con questo prototipo di PC IBM seduto in una piccola stanza. IBM ha insistito sul fatto che dovevamo avere una serratura sulla porta e avevamo solo questo armadio che aveva una serratura, quindi abbiamo dovuto fare tutto il nostro sviluppo all’interno di un armadio.“.

“C’erano sempre più di 37 gradi, ma abbiamo scritto una piccola app a tarda notte per mostrare cosa poteva fare la base integrata in un PC IBM. Così è nato Donkey.bas. All’epoca era molto eccitante“.

Qui puoi vederlo in tutto il suo splendore:

era il suo nome originale asino (asino), ma la gente lo conosceva come asino, il suo nome file. L’estensione BAS si riferiva al fatto che è stata creata in Di base.

Il gioco è molto brutto e semplice. È un’auto che non puoi guidare, basta cambiare corsia premendo la barra spaziatrice. Lo scopo del gioco Evita di calpestare gli asini. Se ne prendi uno, perderai una vita. E non c’è più. Il gioco è stato un ciclo infinito, fino a quando non hai esaurito le vite.

Non puoi chiedere molto di più Di baseperché è un linguaggio di programmazione semplice ma lento.

Puoi se vuoi Gioca a donkey.bas nel tuo browsersenza scaricare nulla. disponibile a Macchine PCjs.

Bill Gates Ha raggiunto il suo obiettivo: creare un gioco in BASIC con grafica animata e suono (un suono). È incluso nel sistema operativo PC-DOScon il primo personal computer IBM, nel 1981.

Lui Il primo gioco per computer in assolutoE asinocreato prima Bill GatesÈ stato molto brutto. Ma è servito al suo scopo e ha contribuito a stabilire Microsoft come il futuro dominatore dei sistemi operativi per PC. Ha i suoi vantaggi!