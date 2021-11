“Il sentimento del mercato su Bitcoin si è trasformato in preoccupazioni” e altre chiavi “Crypto”

Bitcoin ha prolungato la sua correzione dai recenti massimi storici, appesantito dal panico scoppiato nei mercati globali a causa di una nuova variante di Covid-19 scoperta in Sudafrica con “diversi boom”. Dopo essere rimasta stabile per tutta la settimana tra $ 55.500 e $ 60.000, la più grande criptovaluta per capitalizzazione di mercato è scesa a Il livello più basso dall’inizio di ottobre Ho sperimentato ottimi livelli di supporto. Gli “altcoin” hanno lasciato movimenti simili.

Alejandro Zala, Country Manager di Bitpanda, afferma: “Il sentimento del mercato sta diventando spaventoso, con enormi divari di prezzo su e giù, come il mercato Filtra milioni di posizioni lunghe e corte La capitalizzazione del mercato globale delle criptovalute è scesa a 2,4 trilioni di dollari, in calo rispetto ai 2,8 trilioni di dollari della scorsa settimana.

Bitcoin si è ritirato di circa $ 15.000 dal suo massimo storico e “dopo il calo iniziale da un modello di canale rialzista, è stato per lo più scambiato lateralmente”, spiega Zala. L’indice Crypto Fear & Greed è di circa 40 punti, 10 punti in meno rispetto alla scorsa settimana. “L’indicatore indica che i partecipanti al mercato sono in una “modalità di paura”, che alcuni trader considerano un segno opposto: a questo punto, gli acquirenti che sono usciti quando l’avidità era a livelli estremi tendono gradualmente a tornare sul mercato”, afferma.

Altre importanti novità di questa settimana:

L’India si unisce alla Cina contro Bitcoin: tutte le implicazioni per le criptovalute. Quasi senza dolore o gloria per il mercato delle criptovalute. È così che la decisione del governo indiano di vietare tutte le criptovalute tra gli investitori di criptovalute è stata inclusa nel terzo movimento che unisce l’Asia alla Cina, dove le autorità hanno preso passo dopo passo la repressione di bitcoin e “altcoin del paese”.

Shiba inu è un’opportunità di acquisto dopo un ritracciamento del 60% o ci si possono aspettare più ribassi? Il “criptomema” continua a inviare segnali negativi che fanno sospettare che la correzione sia giunta al termine, quindi gli esperti si chiedono se l’attuale correzione sia un buon momento per gli acquisti di token.

Ripple sta procedendo “molto rapidamente” nella sua causa contro la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. In un’intervista compilata su CNBC, il CEO di Ripple Brad Garlinghouse ha condiviso la sua opinione sulla controversia legale tra la società e la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. Secondo Garlinghouse, l’entità sta “facendo grandi passi avanti” nel processo giudiziario.

La Cina sta valutando la possibilità di istituire uno scambio di risorse digitali a Pechino. Il governo cinese sta studiando la possibilità di istituire uno scambio di risorse digitali a Pechino, secondo Bloomberg. L’azione, se approvata, sarebbe il prossimo passo nella sua carriera del dirigente per promuovere l’uso dello yuan digitale e, allo stesso tempo, della criptovaluta.

L’ADA continua a combattere. ADA, il token originale di Cardano, sta lottando per cambiare la tendenza negativa nel suo sviluppo dei prezzi, sottolinea il CEO di Bitpanda. ADA è scambiato con un modello a cuneo discendente, il 45% al ​​di sotto del massimo storico Arrivato ai primi di settembre.

Sebbene le cose sembrino eccessivamente ribassiste a breve termine, il quadro generale sembra molto migliore, con l’adozione globale in costante aumento. Le cascate, come quelle che stiamo vedendo ora, sono abbastanza salutari e necessarie per un ciclo rialzista sostenibile e possono essere rilevate in tutti i mercati finanziari. Nonostante le numerose montagne russe quest’anno, il valore di Bitcoin è raddoppiato dall’inizio del 2021 e la maggior parte delle altcoin ha registrato una crescita dei prezzi a tre cifre, il che è un risultato impressionante sotto ogni punto di vista.

Podcast della settimana: