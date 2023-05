Il signoraggio totale di Bitcoin è aumentato del 700% da aprile, secondo un rapporto di Cointelegraph.

© Reuters Bitcoin Ordinals Il signoraggio totale è aumentato del 700% da aprile, secondo un rapporto



Secondo un rapporto compilato da @dgtl_assets di Dune Analytics, La commissione di rete totale pagata per coniare gli Ordinali è stata di 1.414 Bitcoin (BTC), o 38,2 milioni di dollari, il 20 maggio.un aumento rispettivamente del 700% dal 20 aprile e dell’831% dal 1° aprile. L’analisi mostra che, nonostante il continuo interesse per gli NFT di Bitcoin, Da allora la stragrande maggioranza degli ordinali Bitcoin è passata alle iscrizionirispetto a un equilibrio più o meno uguale tra invii di testo e foto da febbraio ad aprile.

I numeri ordinali sono buoni o cattivi per bitcoin? Sostenitori e oppositori alzano la voce

Come spiega BitKeep per cross wallet, Bitcoin Ordinals” è un sistema di numerazione che assegna un numero univoco a ciascun SAT [Satoshi, o 1/100 millones de un Bitcoin]permettendone la tracciabilità e la trasmissione”.. In combinazione con il processo di registrazione, che aggiunge un ulteriore livello di dati a ciascun satoshi, consente agli utenti di coniare risorse digitali uniche sulla blockchain di Bitcoin.

I valori ordinali sono “positivi” per BTC, secondo Grayscale

Le sottoscrizioni totali agli ordinali di Bitcoin sono aumentate significativamente nel tempo | Fonte: Dune Analytics A differenza dei tradizionali NFT, creati utilizzando contratti intelligenti e ospitati in soluzioni come IPFS, gli sviluppatori di BitKeep hanno spiegato che I valori ordinali sono interamente sulla blockchain di Bitcoin e non richiedono una sidechain o un token separato..

Leggi l’articolo completo su Cointelegraph