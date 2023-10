Prova su strada: Baffi J Tutti

Sharp J parte da 5.299 euro

La medaglia d’oro

il nuovo Acuto c Egli merita Premio d’oro Dall’ultima versione di eurobike, il prestigioso bike show tenutosi a Francoforte lo scorso giugno. Siamo sicuri che questa non sarà l’ultima distinzione per questa “macchina” francese.

Avanguardia pura

Include l’impianto elettrico intelligente Bosch, con motore Performance Line da 75 Nm. Scegli tra una batteria da 500 Wh o 625 Wh per distanze più lunghe. Dipende da quando vuoi fermarti per ricaricare le batterie e fare una pausa.

Terzine

Esistono tre versioni di J per baffi: Sì (più urbano, con tutte le attrezzature necessarie per la città), e Tutto (divora strade e campione in questa prova su strada) e Sono fuori, l’imponente e-MTB, la più sportiva ed aggressiva delle tre. Puoi dirci da quale “J” vieni?

Molta ammortizzazione

Con il telaio progettato in due pezzi, la J monta un SR Suntour con 120 mm di escursione all’anteriore e un sistema Magic Grip Control con 115 mm di escursione al posteriore. Con pneumatici Schwalbe Johnny Watts da 27,5 e un sistema antiforatura abbiamo una squadra vincente.

verso l’alto

Il supporto è compatibile con i sistemi di collegamento MIK. I parafanghi sono solidi, stabili ed eleganti. Nel kit sono integrate luci Trelock da cento lumen. Il manubrio è regolabile in altezza e distanza. Sella comoda, reggisella telescopico azionabile dal manubrio, freni idraulici con dischi da 180mm… super accessoriata!

energia

Il rivoluzionario telaio è rinforzato internamente e consente, senza peso aggiuntivo, una gestione pulita di cavi e batterie. Il braccio di sospensione e la trasmissione sono nello stesso pezzo, evitando tensioni e variazioni inutili nella catena (o cinghia) senza perdere potenza. Dovrai scegliere tra un cambio Shimano a 11 velocità o un Enviolo progressivo interno con cinghia Gates, più costoso (800 euro) ma con meno manutenzione.