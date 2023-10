Prezzo in dollari 22 ottobre 2023: prezzo di acquisto e vendita

EIl peso messicano è iniziato domenica 22 ottobre alleUn aumento dello 0,028% rispetto al dollaro. La settimana precedente, la valuta locale aveva chiuso in rialzo dello 0,32% rispetto al dollaro, scambiando a 18,23 unità per dollaro, dopo aver valeto 18,29 il giorno prima, secondo i dati della Banca del Messico.

Come si comporta il dollaro oggi?

La valuta messicana si è risvegliata 18,06 pesos per dollaro Il cambio ha toccato un massimo di 18,4383 ed un minimo di 17,6874 pesos per dollaro.

Quando parliamo di stima del peso, Ciò indica che la valuta locale ha guadagnato valore rispetto ad altre valute. Ciò significa, in parole povere, che ora è possibile ottenere più unità di altre valute per un determinato importo della valuta locale. Questo fenomeno può avere diverse cause, da fattori economici interni a cambiamenti nella percezione globale della salute finanziaria di un Paese.

Un apprezzamento del peso va solitamente di pari passo con una diminuzione del costo dei beni e dei servizi importati. Avendo un peso più forte rispetto ad altre valuteIl paese può acquistare beni esteri a prezzi più bassi, il che aiuta a contenere l’inflazione.

Come acquistare il dollaro oggi, domenica 22 ottobre 2023?

Conferma: $ 17,20

Banco Azteca: $ 17,30

BBVA: $ 17,45

CityPanamics: $ 17,68

Scotiabank: $ 16,00

