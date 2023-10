Crypto Dollaro: qual è il prezzo dell’opzione che si muove durante il fine settimana e che tutti guardano nel bel mezzo delle elezioni?

Bitcoin e il dollaro (Getty)

A partire da venerdì, questa è stata l’unica citazione citata durante il fine settimana e, come è successo su PASO, è stata la citazione più vista sabato e oggi, il giorno delle elezioni.

Nonostante si tratti di un mercato piccolo e molto volatile, il prezzo si è mosso fortemente negli ultimi giorni: è il cripto-dollaro.

Secondo i grafici notturni di CriptoYa, che misurano il prezzo medio dei prezzi di vendita in dollari sulle principali borse Bitcoin e USDT, al momento della chiusura delle elezioni il prezzo era di circa 1.180 pesos. Ciò rappresenta un aumento del 3% rispetto a venerdì (domenica 22:20). Questa cifra è superiore di oltre il 17% rispetto al dollaro venduto nelle “grotte” venerdì (un giorno quasi senza attività); Il 31% in più rispetto al dollaro libero riportato venerdì da Reuters e anche il 30% in più rispetto al dollaro europeo venduto alla fine della settimana.

CryptoYa si vede così tanto nei fine settimana che nelle ultime ore è apparsa la foto ufficiale dell’incontro avvenuto tra il Ministro e il candidato. Sergio Massa Con la tua squadra a Tigre, puoi essere il computer di Leonardo Madkor, capo dello staff di Massa, con i progetti del sito di riferimento.

Massa con il suo governo ieri nel Tigri. A destra, Leonardo Madkur con CriptoYa sullo schermo

Su Binance, dove le transazioni vengono concordate tra utenti (p2p), il prezzo è simile: circa 1.175 pesos. Su Ribio, un’altra borsa locale, il prezzo ha superato i 1.199 pesos.

“Un cripto-dollaro è un asset digitale che, a differenza delle valute o del resto degli asset, viene scambiato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il che consente, soprattutto durante i periodi elettorali o in questo caso per il PASO, di avere un’indagine anticipata su dove potrebbero andare le valute quando si aprono i mercati. Citazione da stablecoin “Un dollaro indicizzato al dollaro, noto come criptodollaro, rappresenta tipicamente ciò che nel nostro caso in Argentina rappresenta il dollaro MEP”, ha spiegato settimane fa l’analista di criptovaluta a Infobae. Ignacio Carballo.

“Queste mosse riguardano ciò che potrebbe accadere domani, e le voci di oggi sulla buona performance di Milei in PASO probabilmente spingeranno le operazioni e lo ‘stress’ nel settore”, ha confermato un dirigente di una delle principali società di criptovaluta del paese.

Il criptodollaro è cresciuto come alternativa man mano che il tasso di cambio si è inasprito: i portafogli di criptovaluta sono un modo per diventare legalmente dollarizzati tramite stablecoinSi chiamano valute digitali e seguono il valore della moneta tradizionale, che in questo caso è il dollaro. Molti di essi possono essere facilmente ottenuti trasferendo pesos da un conto bancario o da un portafoglio elettronico.

Prezzo CryptoYa domenica alle 18:30.

Successivamente, questo asset segue un prezzo in pesos che, secondo lo scenario di mercato, si trova tra il prezzo del dollaro MEP e il dollaro libero, ma questa domenica, con la comparsa di indicatori di un’ottima scelta di Milei, è partito questo percorso e ha iniziato a commerciare a un prezzo molto più alto del dollaro libero.

Infobae ha annunciato venerdì che, nel mezzo della tensione valutaria pre-elettorale che ha mantenuto il mercato non ufficiale in una vacanza di scambio virtuale e dove la domanda di dollari fiscali è enorme, una società di cambio, i cui clienti commerciano quotidianamente in dollari fiscali, ha consentito alle valute estere da acquistare durante il fine settimana. . Anche durante l’orario di voto per le elezioni presidenziali di domenica.

La società di borsa in questione è Cocos Capital, da lui cofondata Ariel Spedar E Nicola Mindlin; Sabdar ha dichiarato a Infobae che la società ritiene di poter offrire tassi inferiori al dollaro per le criptovalute. I quali hanno confermato che, per il volume delle operazioni previste durante questo fine settimana elettorale, hanno raccolto abbastanza proprietà per ottenere “un sacco di dollari” per entrambi i giorni.

“Ci sono stati molti acquisti. Adesso la situazione è più tranquilla, ma durante il fine settimana si è registrato un forte sell-off. In questo momento, siamo ancora a 991 dollari, ma sta accadendo minuto per minuto e il prezzo potrebbe muoversi”, ha detto Sabdar questo pomeriggio, intorno alle 19:00, dopo un periodo”.

Anche se solo una società fornirà un servizio impareggiabile, l’alternativa diventerà il secondo modo per accedere ai dollari nei giorni non lavorativi. Oggi, l’unico dollaro che opera nei fine settimana e nei giorni festivi è il “criptodollaro”. Nel caso del dollaro MEP, invece, finora è possibile giocarlo solo nei giorni lavorativi e durante gli orari di mercato. Tra le 11:00 e le 16:00