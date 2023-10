Hispatec: gestisci la tua fattoria di bacche, avocado o asparagi

Agrocasa E Ispanicoha firmato un accordo strategico affinché l’azienda peruviana possa controllare tutte le operazioni e la redditività delle sue aziende agricole e dei suoi impianti di confezionamento.

Produci avocado, frutti di bosco, uva e asparagi in modo sostenibile e controlla i costi di tutte le operazioni in tempo reale con un’unica soluzione. Questo è l’obiettivo comune che ha unito Agrokasa e Intelligenza agricola ispatica.

L’azienda peruviana, uno dei principali produttori di avocado, uva e mirtilli del Paese, ha scelto l’azienda tecnologica come partner strategico per la trasformazione digitale completa di tutte le sue attività agricole. Fondata nel 1995, Agrokasa conta più di 3.000 ettari di produzione nelle sue aziende agricole a Las Mercedes, La Catalina e Santa Rita e sei impianti di confezionamento che impiegano più di 6.000 dipendenti.

Progetto globale di trasformazione digitale Agrokasa Comprenderà la digitalizzazione di tutti i processi agricoli e aziendali, dalla produzione alla commercializzazione, con una chiara attenzione alla gestione economica in tempo reale. L’obiettivo del management dell’azienda di Ika è che la gestione funzionale degli allevamenti e degli impianti di confezionamento abbia un diretto riscontro nella gestione dei costi di produzione, integrando tutte le informazioni operative al fine di prendere nel modo più forte le decisioni strategiche dell’azienda. e nel modo più veloce possibile. In questo modo, direzione Agrokasa Avrai uno strumento unico e unificato che verrà integrato in ambito finanziario con SAP, uno dei principali strumenti di gestione aziendale a livello globale.

“Avevamo due esigenze molto chiare per poter evolvere il nostro modello di gestione al livello successivo. La prima era disporre di uno strumento completo che controllasse i nostri processi aziendali principali e ci permettesse di prendere decisioni più rapide ed efficienti sulla base di dati accurati e tempestivi. informazioni. E di conseguenza, generare valore.” Un vantaggio per i nostri azionisti. “In secondo luogo, avviare un processo sistematico di gestione della conoscenza, registrando e archiviando informazioni e decisioni preziose, sviluppando così una maggiore prevedibilità e sostenibilità nel tempo”, ha affermato Alvaro Cole, Sourcing Direttore e Leader del processo di trasformazione digitale presso Agrokasa.

Dopo aver implementato la GAP Analysis come punto di partenza operativo, il comitato di lavoro di… Agrokasa Identificare i punti critici di miglioramento e definire il piano di progetto per l’implementazione dei sistemi Hispatec, garantendo un impatto economico positivo. Grazie a ERPagro e al suo ecosistema applicativo, l’azienda peruviana avrà la capacità di gestire l’attività agricola in modo completo, integrando la domanda commerciale di partite con la produzione in campo, in modo che tutte le operazioni vengano eseguite in modo tempestivo, garantendo l’ottimizzazione dei costi in tutti i collegamenti commerciali.

Da parte sua, Jose Luis Molina, amministratore delegato dell’azienda, ha dichiarato: Intelligenza agricola ispaticaHa sottolineato che “le aziende leader che competono ai primi livelli internazionali, come ad es Agrokasa Sanno che il controllo globale sulla produzione e sui suoi derivati ​​economici è un requisito imposto da un mercato sempre più competitivo. Utilizzando gli strumenti digitali della nostra azienda, la capacità di analizzare l’impatto sulla redditività di ogni attività, ogni input o ogni tipo di configurazione del prodotto in una fabbrica diventa un vero vantaggio competitivo. Questa efficienza incide sulla sostenibilità nei suoi tre aspetti: economico, sociale e ambientale.