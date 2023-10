Il numero di startup fintech è aumentato del 29,5% ogni anno dal 2019 in Cile

L’ecosistema fintech cileno sta vivendo una crescita forte e continua, con un aumento del numero di aziende del settoresecondo V un report Dallo scorso 11 ottobre è disponibile sul suo sito l’annuale “Finnovista Fintech Radar Filippine 2023”.

Lo rivela lo studio Il numero di startup fintech in Cile è salito a 300 nel 2023, con una crescita media annua del 29,5% dal 2019.

Questo rapporto, preparato da Finnovista in collaborazione con Visa, fornisce una visione completa dell’ecosistema fintech in Cile, evidenziando le tendenze, le innovazioni e le sfide affrontate dal settore. Le informazioni sono state raccolte attraverso sondaggi, interviste con gli attori dell’ecosistema e la ricerca di fonti specializzate.

Uno dei risultati più notevoli è che, In quest’ultimo periodo analizzato sono state individuate nel Paese 121 nuove startup. Tuttavia, non si è trattato solo di una crescita positiva, poiché 38 startup cilene hanno cessato l’attività in questo periodo, con un tasso di mortalità del 21,2% in due anni. Nonostante queste pause, la crescita annuale rimane molto positiva per il settore nel Paese sudamericano.

Il settore leader nella fornitura di servizi FinTech in Cile è “Pagamenti e Rimesse”, che costituisce il 20,7% del settore. Inoltre, è stata osservata una crescita generalizzata in tutti i settori, ad eccezione delle “tecnologie aziendali per le istituzioni finanziarie” e del “crowdfunding”, che hanno dovuto affrontare sfide e un’elevata mortalità.

Un fattore chiave di successo per l’ecosistema fintech cileno è l’adozione di tecnologie leader, come l’Open Finance e le API (Application Programming Interface). Oltre il 54% delle aziende fintech cilene integra già queste tecnologie, indicando un alto livello di innovazione nel settore, come evidenziato dal documento condiviso da Finnovista.

Un aspetto importante da evidenziare è Il contesto normativo del Cile, che circa il 67,7% delle aziende fintech ritiene adeguato, contribuisce alla stabilità e alla crescita del settore. Inoltre, è comune la collaborazione tra FinTech e istituzioni finanziarie tradizionali, che ha migliorato l’integrazione delle soluzioni digitali nel mercato finanziario cileno.

Per quanto riguarda gli investimenti, sebbene gli investimenti complessivi siano diminuiti nel 2022, gli investimenti in capitale di rischio hanno registrato una crescita significativa negli ultimi anni, evidenziando l’interesse degli investitori per il mercato fintech cileno.

Il Cile rimane un mercato attraente per le società fintech straniere grazie alla sua sofisticatezza e potenziale di crescita. Il 20,6% delle aziende fintech operanti in Cile sono startup straniere che hanno attraversato il processo di internazionalizzazione.

Il rapporto evidenzia che il governo cileno sta lavorando per promuovere l’innovazione finanziaria attraverso la recente legge FinTech e promuovendo misure per facilitare l’accesso al credito digitale e all’inclusione finanziaria.

Secondo Finnovista, l’ecosistema fintech cileno è in piena crescita, con un continuo aumento del numero di startup e una forte adozione della tecnologia. Nonostante le sfide, come l’internazionalizzazione e la concorrenza, il settore fintech cileno promette un futuro luminoso e contribuisce alla modernizzazione del sistema finanziario del paese.

Le informazioni e/o le opinioni espresse in questo articolo non rappresentano necessariamente le opinioni o la linea editoriale di Cointelegraph. Le informazioni qui fornite non devono essere considerate come consulenza finanziaria o raccomandazione di investimento. Tutti gli investimenti e le transazioni commerciali comportano rischi ed è responsabilità di ogni persona condurre le dovute ricerche prima di prendere una decisione di investimento.

