Il telescopio Hubble scopre un alone di gas che funge da scudo per due galassie nane della Via Lattea.

sistema cloud MagellanoE il Due galassie appartenenti alla Via Lattea, circondato da una corona, che è uno scudo protettivo contro il gas caldo sovralimentato. Questo circonda le due galassie, Impedire alla Via Lattea di deviare le forniture di gas Permettendo così loro di continuare a formare nuove stelle.

Questa scoperta Telescopio spaziale Hubble e un satellite in pensione chiamato Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer (FUSE), che è stato appena pubblicato su Nature, Affronta un nuovo aspetto dell’evoluzione galattica. “Le galassie si avvolgono in bozzoli gassosi che fungono da scudi difensivi contro altre galassie”, ha affermato il co-ricercatore Andrew Fox dello Space Telescope Science Institute.

Scienziati di astronomia Avevano predetto l’esistenza dell’aura diversi anni fa. “Troviamo che se includiamo un alone nelle simulazioni della caduta delle Nubi di Magellano sulla Via Lattea, possiamo Spiegare per la prima volta la massa di gas estratta‘”, ha spiegato Elena Dongia, co-investigatrice di Università del Wisconsin-Madison. “Sapevamo che la Grande Nube di Magellano avrebbe dovuto essere abbastanza massiccia perché si verificasse una corona”.

corona invisibile

Ma anche se la corona si estende per più di 100.000 anni luce dalle Nubi di Magellano e copre gran parte del cielo meridionale, In pratica è invisibile. Mappatura richiesta Tieni traccia di 30 anni di dati archiviato per misurazioni corrette.

I ricercatori ritengono che la corona della galassia sia un residuo della nube di gas primordiale che è crollata per formare la galassia miliardi di anni fa. Sebbene l’alone sia stato visto intorno a lontane galassie nane, Gli astronomi non sono mai stati in grado di sondarne uno così dettagliatamente.

Alla ricerca di prove dirette della corona di Magellano, il team ha setacciato gli archivi Hubble e FUSE per le osservazioni ultraviolette di quasar indietro di miliardi di anni luce. I quasar sono i nuclei molto luminosi delle galassie che ospitano enormi buchi neri attivi.

Il team ha concluso che, sebbene la corona fosse troppo debole per essere vista da sola, dovrebbe comunque essere visibile. Come una specie di nebbia che si oscura Assorbe distinti modelli di luce intensa dai quasar sullo sfondo. Le osservazioni Hubble dei quasar sono state utilizzate in passato per mappare la corona che circonda la galassia di Andromeda.

Analizzando i modelli alla luce ultravioletta di 28 quasar, Il team è stato in grado di rilevare e caratterizzare il materiale che circonda la Grande Nube di Magellano Conferma la presenza della corona. Come previsto, gli spettri del quasar sono impressi con impronte distintive di carbonio, ossigeno e silicio che costituiscono l’alone di plasma caldo che circonda la galassia.

La capacità di rilevare la corona richiede spettri ultravioletti altamente dettagliati. La decisione di Hubble e Fuse Importante Per questo studio, Krishnaraw ha spiegato: “Il coronavirus è così diffuso che a malapena c’è”.

Impostando i risultati, il team ha scoperto anche quello La quantità di gas diminuisce con la distanza Dal centro della Grande Nube di Magellano. “È una firma pop-up che questa corona esiste davvero”, ha detto Krishnaraw. “Sta davvero inghiottendo la galassia e la protegge”.