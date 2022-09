Il Vietnam chiede alla Cina di espandere l’importazione dei suoi prodotti agricoli

Binh Minh ha avanzato questa proposta mentre partecipava effettivamente all’apertura della 19a China Association of Southeast Asian Nations (CaExpo) e al 19th Bilateral Business Investment Summit (CaBis), a Nanning, la capitale della regione. Il gruppo è nel Guangxi.

Oltre a proporre di aumentare le importazioni agricole, il vicepresidente ha esortato il governo vietnamita a diversificare le modalità di trasporto delle merci per via terrestre, ferroviaria, marittima e aerea e a rafforzare la cooperazione in materia di innovazione, trasformazione, economia digitale, commercio elettronico e sviluppo. verde e sostenibile.

In un’altra parte del suo discorso, riportato dall’agenzia di stampa VNA, Ben Minh ha sottolineato che la cooperazione nei settori della prevenzione e del controllo delle epidemie, della riduzione della povertà, della cultura, dell’istruzione e dello scambio interpersonale si è sviluppata vigorosamente nei periodi intermedi, fornendo vantaggi pratici alle persone. .

Ha inoltre elogiato i risultati raggiunti dal blocco del sud-est asiatico e dalla Cina negli ultimi anni, in particolare l’istituzione del quadro di partenariato strategico globale per la pace, la sicurezza, la prosperità e lo sviluppo sostenibile.

Tuttavia, ha avvertito che nell’attuale contesto di sviluppi complessi e imprevedibili nel mondo e nella regione, e con l’economia globale che continua a essere colpita dalla pandemia di Covid-19, entrambe le parti devono rafforzare la cooperazione per rispondere alle sfide e promuovere insieme in modo sostenibile. Recupero post-pandemia.

A questo proposito, ha sottolineato la necessità di sfruttare le opportunità dell’Accordo di partenariato economico globale regionale e dell’Accordo di libero scambio ASEAN-Cina, al fine di promuovere il commercio bilaterale in modo che si sviluppi in modo equilibrato e sostenibile.

Per 13 anni consecutivi, la Cina è stata elencata come il più grande partner commerciale dell’ASEAN, con la borsa valori dello scorso anno che ha superato i 669 miliardi di dollari per stabilire un record.

rgh / mb