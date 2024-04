Immigrazione: 50 cognomi con priorità per il processo di cittadinanza italiana

Richiedi la cittadinanza italianaSi è rivelato un ottimo strumento per coloro a cui piaceEmigrare e stabilirsiIn qualche paese europeo. Puoi richiedere tramite CitizenPassaporto italianoCiò ti consente di viaggiare in molti paesi in Europa e nel resto del mondo senza bisogno di visto (ad esempio negli Stati Uniti).

Recentemente il Consolato italiano ha annunciato che esisteElenco dei cognomiChi ha più struttureAvviare le procedure. Alcuni di questi includono nomiNazionalità italianaHanno un fantasticoPrimo passoI cittadini hanno deciso di procedere con la procedura di richiesta.

Quali sono i 50 cognomi che facilitano la procedura per la cittadinanza italiana?

Abate, ab, labate, abattino, abatantuono, abaterusso, abatticola, achilla, achille, achilleo, achilleini. Anes, Anesin, Anesini, Annes, Annesi, Annesin.

Sileti, Ceylon, Silesoti.

Deanesi, De Anesi, Bianco, Bianchi, Dal Bianco, Bianchini, Bianchetti, Biancone, Lo Bianc, Bottari, Bottarelli, Bottarini, Bottarin, Bottaro.

Espsito, Espositi, Degli Sposti, Fiore, Di Fiore, Fiorelli, Fiorucci, Fiorio, Fioribello, Flores, Giovannetti, Di Giovanni, Della Giovanna.

Gianelli, Gianoli, Gianni, Gianelli, Gianetti, Da Rosa, Lo Russo, La Russa, La Rosa, La Russa, La Russa, La Rosa, La Rosa.

Nadal, Natalie, Natalino, Nalato, Natalie, Nalesso, Nadine, Ricci, Riccio, Rizzy, Rizzo, Rissa, Rizzati, Rizzo, Lo Riccio, La Riccia, La Rissa, Ricciuto, Sorras, Soraci, Suarez, Soraci, Sorraca, Sorracco .

Janella, Janoli, Janier, Vani, Vannucci, Vannicelli, Vanno, Vani, Vanetto.

È importante chiarire che chi è interessato ad esercitare la cittadinanza, pur avendo uno di questi cognomi, deve comunque adeguarsi.requisitiStabilito e presentatoDocumentiRichiesto davanti all'ambasciata corrispondente alla tua città.

Cittadino italiano: quali sono i requisiti?

Prima di iniziare le procedure e ottenere un appuntamento al consolato, dovresti prendere in considerazione una qualsiasi di queste tre opzioni per vedere se puoi avviare le procedure e diventare cittadino italiano.

In ordine paterno : Nessuna restrizione sul numero di generazioni.

: Nessuna restrizione sul numero di generazioni. In ordine materno: Il figlio o la figlia di cittadino italiano deve essere nato dopo il 1° gennaio 1948.

Il figlio o la figlia di cittadino italiano deve essere nato dopo il 1° gennaio 1948. Per i matrimoni celebrati prima del 27 aprile 1983:La donna straniera che sposa un cittadino italiano acquista automaticamente la cittadinanza italiana.

Cittadino italiano: come prendere appuntamento in Argentina

ricevereCittadino italiano per discendenzaI discendenti italiani devono seguire un iter che prevede:

Accedi al sito dell'Ambasciata d'Italia nella tua giurisdizione.

Compila le informazioni richieste compresi i dati personali.

Riceverai due email con un codice univoco e la conferma dell'account.

Prenota un appuntamento per avviare il percorso di cittadinanza. Si consiglia di seguire l'account Twitter dell'Ambasciata per essere sempre aggiornati sulla disponibilità degli appuntamenti.

Controlla gli appuntamenti nella sezione “I miei appuntamenti” e compila il modulo seguendo le istruzioni fornite.

