In Colombia cercano di costruire politiche efficaci nel settore dell’istruzione

L’obiettivo, ha affermato il ministro, è “promuovere scopi e interessi comuni verso il miglioramento della qualità dell’istruzione pubblica e della professione docente”.

Gaviria ha sottolineato che ci sono una serie di questioni in sospeso su cui è necessario avanzare e da questo punto di vista rivitalizzeranno i comitati e i tavoli di dialogo come la Commissione di alto livello per il sistema di partecipazione pubblica, la Commissione tripartita e la Commissione per i diritti umani Commissione.

Secondo il capo del nuovo governo colombiano, una task force è stata integrata nel Ministero dell’Istruzione in modo che il Fondo per i benefici degli insegnanti (Fomag) e le questioni sanitarie differiscano.

“Dobbiamo tagliarci fuori da quel passato. Non possiamo continuare a sopportare ciò che sta accadendo a Fomag. Pertanto, lavoreremo verso la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo e avremo un modo diverso di fornire servizi sanitari a insegnanti, valorizzando la loro dignità”.

Da parte sua, Carlos Enrique Rivas, Presidente di Fecode, ha espresso la sua volontà e quella del Comitato Esecutivo di “lavorare insieme affinché non solo gli insegnanti migliorino le loro condizioni, ma i ragazzi, le ragazze e i giovani colombiani abbiano le migliori opportunità a scuola. dà loro soddisfazione e la magia di costruire conoscenza e apprendimento”.

Con questo approccio, il governo e Fecode cercano di lavorare per l’istruzione come diritto fondamentale per costruire una società della conoscenza e farne un pilastro della trasformazione del Paese.

Lo scoppio dell’Anno Sociale 2021, nel contesto dello sciopero nazionale, è stato tra le richieste della gente, in particolare dei giovani, di muoversi verso un’istruzione gratuita, universale e di qualità in Colombia.

