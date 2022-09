Notiziario Covid-19

– confinato dal Primo Ministro della Croazia Covid-19

Cuba ha registrato 21 casi e un paziente grave con il virus Covid-19

La Francia si avvicina all’ottava ondata di contagi da Covid-19

Una diminuzione dei contagi giornalieri con il virus Covid-19 in Italia

Cuba

L’AVANA, 14 set (Prensa Latina) Oggi il Ministero della Salute Pubblica ha segnalato 21 nuovi casi di Covid-19, nessun decesso e un paziente in gravi condizioni in terapia intensiva a causa delle complicazioni di questa malattia.

Il rapporto giornaliero di questa entità in questo giorno ha riportato 109 casi attivi in ​​ospedali con sviluppo clinico favorevole. Il totale dei guariti ha raggiunto 26 casi medici e il numero totale di persone guarite ha raggiunto 1.102.250, mentre 196 pazienti e 87 sospetti sono ancora in ospedale.

Croazia

ZAGABRIA, 14 settembre (Prinsa Latina) Il primo ministro croato Andrej Plenkovic è risultato positivo al test SARS-CoV-2, l’agente patogeno che causa il Covid-19, ed è confinato a casa sua, ha affermato oggi il gabinetto presidenziale in una nota.

Plenkovic ha presentato il giorno prima lievi sintomi di malattia, quindi si è sottoposto a un test che ha confermato la presenza del virus.

Francia

PARIGI, 14 settembre (PRENSA LATINA) Le autorità sanitarie francesi hanno deciso oggi di avvertire dell’avvicinarsi dell’ottava ondata di contagi da virus Covid-19, dopo che il Paese ha registrato oltre 40mila nuovi casi.

Il giorno prima, l’Agenzia francese per la sanità pubblica ha confermato per la prima volta in settimane 41.000 infezioni, mentre il tasso di infezione era di circa 185 infezioni ogni 100.000 persone.

Italia

ROMA, 14 sett (Prensa Latina) Il Ministero della Salute Pubblica ha reso noto oggi che nel Paese sono state rilevate 18.854 nuove infezioni del virus Covid-19 nelle ultime 24 ore, un numero inferiore alle 23.161 registrate il giorno prima.

Secondo parte della massima autorità sanitaria di questo Paese europeo, in quel periodo sono morte 69 persone, motivo per cui anche il numero dei decessi è diminuito rispetto alle 92 persone denunciate martedì scorso.

OMR/giorno