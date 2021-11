In Italia crescono i contagi da corona virus e il governo sta cercando di accelerare l’utilizzo della terza dose del vaccino

Foto del file: Uomini mascherati che camminano in Piazza del Duomo a Milano, Italia, il 15 marzo 2021. REUTERS / Flavio Lo Scalzo

Aumentano i contagi da corona virus in Italia, così come i ricoveri e i pazienti in terapia intensiva, Si sta facendo un tentativo, secondo gli ultimi dati della settimana diffusi dal Ministero della Salute Accelera applicando la terza dose del vaccino.

Secondo i dati di monitoraggio settimanale del Sistema di sorveglianza epidemica, L’indice di trasmissibilità RT è salito a 1,21 da 1,15 la scorsa settimana, Quando gli eventi settimanali sono andati avanti 78 casi ogni 100.000 abitantiSette giorni fa erano 53.

I dati sono stati confermati giovedì 8.569 nuovi casi e 67 decessi in 24 ore. Il Soggiorno nazionale in terapia intensiva, 4,4% 4% questa settimana rispetto alla settimana precedente.

Immagine del file: l’11 febbraio 2021, il dott. Francesco Dursi e colleghi hanno curato un paziente con coronavirus (COVID-19) presso l’ospedale Kodogno di Kodogno, in Italia. REUTERS / Flavio Lo Scalzo

quando Degenza ospedaliera 6,1%, Rispetto al 5,3% del 28 ottobre A livello nazionale, 3.509 pazienti sono stati ricoverati per COVID-19, Anche se i valori sono inferiori al limite di avviso fissato al 10% e 15%.

Nell’ultima settimana, 20 delle 21 regioni italiane sono classificate a rischio moderato, Quando Il Friuli Venezia Giulia ha maggiori probabilità di progredire ad alto rischio.

“Ogni settimana aggiungiamo una media di duemila vittime al giorno. Di questo passo raggiungeremo un picco giornaliero di 20.000-30.000 a Natale”, ha spiegato al giornale Repubblica, Roberto Battiston, Direttore del Laboratorio di Epidemiologia Governativa dell’Università di Trento.

Pfizer somministra una terza dose del vaccino contro il virus corona di Biontech a un uomo anziano a Milano, Italia.EFE / EPA / DANIEL DAL ZENNARO



L’Italia si sta preparando di nuovo Intensificare la campagna vaccinale dopo che il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato che una terza dose sarebbe stata distribuita alle persone di età compresa tra 40 e 59 anni.Dopo l’apertura già per gli over 60.

Per questo le Regioni stanno iniziando a predisporre la riapertura di alcuni centri vaccinali che quest’estate erano stati chiusi a causa della scarsa affluenza.

(Con informazioni da EFE)

