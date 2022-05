Anche per l’Europa è aumentata la possibilità che l’Ecuador venga rimosso dal Qatar nel 2022. Il sospetto nel certificato di nascita del giocatore Byrne Castillo ha spinto il Cile a chiedere alla FIFA di ascoltare i punti della partita contro La Rose. Terzo South Country sulla base delle informazioni sui giornali La Cassetta dello Sport .

Tuttavia, ritengono che questa norma sia favorevole in Italia Assura Per le classifiche FIFA. E’ l’opinione di Franco Cementi, ex presidente della Lazio e oggi presidente della locale federazione di golf, che ha sostenuto il suo punto di vedere il quattro volte campione del mondo all’evento mediorientale.

“L’Italia ha l’opportunità di partecipare ai Mondiali del 2022 in Qatar, una possibilità molto più definita di quanto tutti pensino”, ha confermato nel piano l’ex finanziere locale. La politica al balloSuggerisce RAI.

Ha proseguito dicendo: “L’Ecuador sembra aver utilizzato un giocatore non ecuadoriano che non ha il diritto di giocare. Può pagarlo. C’è una regola FIFA che parla per la squadra: questa è sicuramente l’Italia”. (D)