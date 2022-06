Inaugurazione della delegazione del Nuevo Portel come spazio culturale e di intrattenimento con lo spettacolo per famiglie “Jacuzzi”

Questo fine settimana, i giovani e le loro famiglie hanno assistito al loro primo spettacolo culturale all’aperto dell’estate nel cortile della sede della delegazione municipale a Nuevo Portel. Quest’area, che il Concistoro ha ristrutturato quest’inverno e pavimentata con cemento sigillato, è diventata un nuovo spazio culturale, educativo e ricreativo nella regione costiera.

Questo era l’obiettivo del lavoro del comune, ha affermato il primo vicesindaco, David F. Calderon, che ha evidenziato “il restauro di questo spazio dove i bambini di Buenos Aires e le loro famiglie hanno potuto godersi uno spettacolo di clown divertente e silenzioso in un ambiente bellissimo come quella offerta da Nuevo Portil. “Al tramonto”.

Calderon ha osservato che “il turismo a Cartaya, El Rompido e Nuevo Portel è anche cultura e svago, e in questo senso ci godremo le attività nei tre centri e qui a Nuevo Portel, anche nel Parco Pedro de Almagro, dove abbiamo creato un anfiteatro e spazio pittoresco per lo sviluppo del programma culturale e del cinema estivo”.

Da parte sua, il consigliere per l’ambiente e la sicurezza pubblica, José Angel Rodriguez Marcelino, ha sottolineato l’impegno di questa squadra di governo nel rivitalizzare i pomeriggi a Cartaya, El Rompido e Nuevo Portel, arricchendo l’offerta gastronomica, commerciale, sole e spiaggia. Ampio programma culturale e di intrattenimento.

Il sindaco, Pipa Gonzalez Bayo, ha evidenziato oggi, in questo senso, che dai vari comuni “abbiamo preparato molte attività per tutta l’estate, e che amplieremo questa offerta durante tutto l’anno, per arricchire il turismo, la cultura e lo sport per la nostra gente.”