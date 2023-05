Invasione del corpo trasparente e cancellazione totale del rumore

È ufficiale. Beats ha appena annunciato le sue nuove cuffie Beats Studio Buds +. Un’alternativa agli AirPods a cui prestare molta attenzione. Viene fornito con un design rivoluzionario, cancellazione attiva del rumore, modalità trasparenza e molto altro.

Tuttavia, è passato un po’ di tempo da quando Beats ha rilasciato nuove cuffie Si vocifera ormai da qualche settimana.. Non sono stati infatti gli unici di cui abbiamo parlato in questi giorni, siamo anche in attesa del lancio di Beats Studio Pro, che potrebbe essere imminente.

Il primo prodotto trasparente ufficiale di Apple

In comunicato stampa sussidiaria di Apple, ha annunciato il colosso dell’audio Quello che era già un segreto di PulcinellaI nuovi Beats Studio Buds +. Piccole cuffie dal design innovativo che ricordano Nothing Ear (1). Inizia a $ 170 ed è disponibile a partire da domani attraverso il sito Web di Apple negli Stati Uniti, in Cina e in Canada.

Hanno tutta una serie di caratteristiche che li rendono Serio contendente al trono contro gli AirPods Pro 2. Includono la cancellazione attiva del rumore, la modalità trasparenza, la durata della batteria di 36 ore, la resistenza IPX4, l’audio di alta qualità, l’audio spaziale, Dolby Atmos, la tecnologia Find-My, ecc. È il compagno perfetto per l’utilizzo con Apple Music, che ha appena ricevuto un enorme aggiornamento.

Queste cuffie verranno caricate tramite la porta USB-C. Verranno in nero, crema e con questo design trasparenteAppleCare+ può essere contrattato a 39€ per coprire gli infortuni per due anni. Sono ovviamente grandi Beats e avranno una buona sana competizione con AirPods Pro 2.

all’Applesphere | I nuovi Beats Studio Pro e Beats Studio Buds: tutte le funzionalità delle mostruose cuffie di Apple vengono filtrate