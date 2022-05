iPhone: come si disattiva la sveglia di un altro dispositivo Apple dal telefono? | smartphone

Apple non smette mai di stupirci. Come molti sanno, Il suo sistema operativo è sempre stato molto esclusivo con altri dispositivi che appartengono allo stesso ecosistema di marca. Quando si tratta di compatibilità, risponde sempre nel migliore dei modi. Per un’azienda è essenziale che i suoi strumenti tecnologici svolgano funzioni tra di loro.

Un chiaro esempio di quanto sopra è illustrato dal trucco che vedremo in seguito, Spiega i passaggi per disattivare le sveglie per altri dispositivi Apple in casa.

Per fare ciò, non sarà necessario scaricare alcuna app di terze parti o effettuare pagamenti per essa. L’unico requisito è che il telefono su cui disattivi l’allarme sia registrato sul tuo account Apple Family.

Per creare un account famiglia Apple, devi seguire questi passaggi:

Vai alle impostazioni.

Fai clic sul tuo nome nella parte superiore dello schermo.

Fare clic sulla sezione etichettata in famiglia poi a crea la tua famiglia .

Segui le istruzioni sullo schermo per modificare il gruppo e invitare i tuoi parenti.

Una volta fatto, i membri di quel gruppo potranno condividere servizi come Apple Music e Apple TV+, oltre a localizzare i dispositivi smarriti dei loro membri.

Un altro requisito è che entrambi gli iPhone devono essere collegati alla stessa rete Wi-Fi e l’altro deve avere un nome comprensibile a Siri. Dopodiché, sarà solo necessario seguire questi ultimi passaggi.

Passaggi per disabilitare la sveglia per un altro iPhone