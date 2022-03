iPhone SE 3 ha 4 GB di RAM.

Le app per foto e video funzioneranno meglio su iPhone SE 3!

Dopo i pronostici più interessanti, l’evento “Peek Performance”, Apple è riuscita a soddisfare quasi tutte le aspettative, annunciando che la nuova versione La terza generazione di iPhone SE Ha una memoria straordinaria e una miriade di nuove funzionalità.

Il fatto che l’iPhone SE 3 abbia un chip A15, supporto 5G, una batteria a lunga durata, vetro e una fotocamera compatibile con gli stili di iPhone 13 e, come previsto, Più RAM.

Le migliori foto e video

Da Voci sul Mac L’hanno inventato Il nuovo dispositivo dispone di 4 GB di RAM, rispetto ai 3 GB del modello precedente. Tuttavia, Le app di editing di foto e video sono i maggiori beneficiari Consente l’accesso a più RAM, grazie alla possibilità di memorizzare più livelli in memoria, mentre le app e le pagine caricate in Safari possono rimanere attive in background.

Apple ha mantenuto il design del modello precedente, ma ha concentrato le innovazioni sui miglioramenti del processore e La possibilità di connettersi a reti 5G.

La prima impressione dell’SE 3 è che non sia affatto diverso dall’iPhone SE 2, che, a sua volta, è identico all’iPhone 8: con telaio in alluminio, vetro sul retro e una sola fotocamera. La parte anteriore mantiene le cornici superiore e inferiore e il pulsante home con Touch ID, rendendolo l’unico dispositivo Apple da utilizzare oltre all’ingresso iPad.

Sebbene Apple non abbia specificato se utilizza la tecnologia “shell in ceramica” contro la rottura degli urti, Si apprezza che l’integrazione del vetro renda lo schermo più resistente.

Nessun dubbio Il protagonista del nuovo iPhone è il chip A15 Bionicche è lo stesso processore utilizzato da iPhone 13 e iPhone 13 Pro, ovvero un processore a 5 nm, con una CPU hexa-core, 2 ad alte prestazioni e 4 ad alta efficienza.

Acceleratore aggiunto Attività di apprendimento automatico a 16 core dal motore neurale E una GPU quad-core che migliora la durata della batteria. Me lo spiega “Con la tecnologia a 5 nm, il chip A15 Bionic, il chip più veloce di qualsiasi smartphone, include una nuova GPU a cinque core della linea Pro che offre le prestazioni grafiche più veloci di qualsiasi smartphone, fino al 50% più veloci rispetto ai principali concorrenti”.

“L’SE ha uno schermo da 4,7 pollici con una risoluzione di 1.334 x 750 pixel e una densità di 326 pixel per pollice, per una luminosità massima di 625 nits.”

Prezzi ufficiali In Spagna, i prezzi vanno da 529 € per l’iPhone SE da 64 GB, al modello premium da 699 € da 256 GB, disponibile nei colori Star White, Midnight e Red..

Come annunciato il giorno della presentazione, il lancio è iniziato l’11 marzo e sarà disponibile per il preordine negli Stati Uniti, Australia, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Giappone, Regno Unito e altri 30 paesi. e regioni. Dopo sette giorni inizieranno le consegne ai clienti e sarà disponibile l’Apple Store.

