iPhone: trucco per risparmiare spazio con iOS 16 | dati

Con le nuove app che arrivano su App Store e la grande quantità di materiale audiovisivo che possiamo registrare sul nostro sito i phoneÈ possibile che, a un certo momento, si stia esaurendo molta memoria di archiviazione, quindi è necessario eliminare alcune informazioni per utilizzare normalmente il telefono.

Se in questo caso non vuoi cancellare nessun file perché lo ritieni importante o vuoi esportare questi dati nel cloud di Apple o su una memoria esterna, non preoccuparti, perché se hai iOS 16 puoi ricorrere all’unione dei file copie duplicate delle immagini.

Con questa funzione, non solo organizzerai meglio la tua galleria, ma potrai anche disporre di una grande quantità di spazio di archiviazione sul tuo iPhone in modo da poter continuare a salvare altri file che ritieni necessari. In mag Vi diciamo come implementare questo trucco.

Come individuare ed eliminare le foto duplicate su iPhone

Prima di implementare questa funzione, devi installare la versione ufficiale di iOS 16 sul tuo iPhone, altrimenti non sarai in grado di realizzarla.

Quello che dovresti fare prima è aprire l’app Foto dal tuo iPhone.

Successivamente, tocca l’opzione “Album” presente nella parte inferiore dello schermo.

Scorri verso il basso fino alla sezione “Utilità”.

Una volta ottenuto ciò, seleziona l’opzione alternativa “Duplica”.

In questa parte vedrai tutte le foto che hai duplicato.

Seleziona tutte le foto che non desideri salvare e fai clic su Unisci.

Infine, conferma l’azione facendo clic su Unisci elementi.

In questo modo potrai liberare spazio sul tuo cellulare senza dover eliminare foto, video e altre app importanti di uso frequente.

Come posso bloccare il mio iPhone a causa di smarrimento o furto

Per evitare che i tuoi dati importanti vengano rimossi in caso di smarrimento o furto del tuo iPhone. Ecco i dettagli.

Prima di iniziare, devi trovare il tuo iPhone sulla mappa.

Puoi farlo utilizzando l’app Dov’è su un altro dispositivo sincronizzato con il tuo ID Apple.

Un’altra opzione è inserire questo link: icloud.com/find.

Nel caso in cui non riesci a trovarlo, dovresti contrassegnarlo come smarrito e bloccarlo.

Seguici sui nostri social network: