Lui Esercito israeliano Lo riferisce, con un comunicato, l'A Un attacco effettuato da aerei israeliani su un sito sciita di Hezbollah in LibanoDopo Intercettare “aerei nemici” Chi è entrato nel territorio israeliano. Nello specifico, il sistema di difesa aerea israeliano ha intercettato l'aereo ieri sera nella zona Anche Menachem nel nord di Israele.

E poi, come indica il comunicato, diversi aerei da combattimento israeliani Sono stati effettuati attacchi in varie zone del sud del Libano contro obiettivi di HezbollahE poi ha trovato delle esplosioni che indicavano che ciò era accaduto La presenza di armi militari nei luoghi attaccati.

Sabato scorso Hezbollah ne ha sparato almeno uno 62 proiettili sono caduti su uno dei principali centri di intelligence nel nord di IsraeleIn risposta all'assassinio del secondo uomo del movimento islamico palestinese Hamas, Saleh Al-Arourialla periferia di Beirut, martedì scorso, durante Il bombardamento attribuito a Israele. In una giornata particolarmente violenta, al confine tra Israele e Libano, la comunità sciita libanese Ha confermato che cinque dei suoi combattenti sono stati uccisi sabato negli attacchi israeliani contenenti fosforo bianco.

Un'escalation nell'attacco militare

La tensione è aumentata notevolmente in seguito all'attentato avvenuto martedì a Beirut, che ha provocato la morte Saleh Al-Arouri, vice leader di HamasIn una mossa attribuita a Israele Non ha né ammesso né negato l'azione. Nel complesso, Israele ha pubblicato Oltre 200mila soldati al confine settentrionaledall'inizio del conflitto, e dove ha causato anche violenze Migliaia di residenti sono stati sfollati, circa 80.000 persone sono state evacuate dalle comunità nel nord di Israele e più di 70.000 persone sono fuggite dal Libano meridionale..

Allo stesso tempo, la situazione a Gaza rimane fragile e Le azioni future dipenderanno dall’attuazione di questi piani e dalla risposta delle parti interessate.. Anche la comunità internazionale avrà un ruolo Un ruolo cruciale nella ricostruzione e nella stabilità della regione dopo il conflitto.