Italia-Croazia, battaglia tra giganti per l'oro ai Mondiali di Doha

Due settimane intense Pallanuoto a Doha La prima festa della donna è stata celebrata il 4 febbraio. Ma El Coppa del Mondo Tutto si conclude questo sabato, e lo fa con lo scontro più atteso della squadra maschile: Finale (15:30).





Italia e Croazia Si vedono volti nella battaglia dei giganti della palla gialla. Due potenti, due squadre totali, in lizza per la possibilità di continuare ad aggiungere lustro ai rispettivi record: Gli italiani cercano il quinto titolo mondiale e i croati il ​​terzo. La Croazia non viene incoronata dal 2017; A partire dal 2019, l’Italia non lo ha fatto. Tuttavia, ci sono due successi recenti che vorrebbero vedere un seguito il prima possibile.

Sono però le due squadre con il maggior potenziale offensivo Croazia Muoviti meglio nei giochi con alta velocità di punteggio. Naturalmente non vi è alcuna prova che l’uno o l’altro sia dominante. Oltretutto, Italia Sabato ha mostrato sensazioni migliori nella semifinale contro la Spagna (8-6) rispetto al suo rivale, che ha sofferto fino ai rigori per battere la Francia (17-16).

Ma la battaglia di questo sabato dovrebbe essere molto diversa dalla semifinale. Sarà quando le difese dovranno aumentare per fermare la proliferazione delle risorse a disposizione dei rispettivi concorrenti. Due nomi hanno brillato su tutti in questo campionato: Francesco di Fulvio e dalla parte italiana Loren Fadovic Dalla parte croata.

De Fulvio E' il leader inarrestabile dell'Italia. I suoi tiri da fuori saranno ancora una volta una delle armi migliori per la squadra di Alessandro Campagna che cerca di riequilibrare la partita a proprio favore. Ma comunque Andrea Fontelli, Edoardo di Somma o Francesco CandemiTra gli altri, completa una formidabile prima linea nella regione dei Transalpini.

I croati non sono da meno. Loren Fadovic Il gol ha preso ritmo in questo campionato Marco Juella È uno dei giocatori più unici della squadra. Jerko Marinic Krakic, Konstantin Kharkov o Rino Buric Con diverse opzioni da diverse posizioni, la Croazia cercherà di imporre il suo attacco equilibrato.

Anche se non parlerò solo di attacchi di gioco. C'è molto da dire in difesa, oltre allo spettacolare duello tra i bastoni atteso a Gollum tra due grandi leader mondiali, Marco del Lungo e Marco Bijak. Insomma, tutto è pronto per la finale che incoronerà il nuovo campione del mondo.