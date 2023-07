Italia, Grecia e altri paesi con visti per telelavoro per nomadi digitali

A causa della pandemia di Covid-19, sono emerse molte alternative di lavoro, tra cui Il modello del nomade digitale.

I nomadi digitali sono persone A causa dei lavori remoti, è probabile che si spostino da un luogo all’altro. Consente solo loro di connettersi a un computer e a Internet da qualsiasi parte del mondo per rispondere alle loro attività quotidiane.

Data la nascita di questo nuovo modo di lavorare, Molti paesi hanno scelto di fornire strutture a coloro che vogliono lavorare lì. Tuttavia, ci sono alcune procedure che devono essere completate per posizionarsi senza problemi e ottenerne uno Visto speciale.

Questi paesi sono nomadi digitali o telelavoratori Possono viaggiare con permesso speciale:

Olanda

Il visto in questo paese dura due anni e puoi fare domanda cChiunque, compresi i cittadini europei, lavora in modo indipendente e il cui reddito è di 1.462 euro al mese.

Italia



Persone che vogliono viaggiare in questo paese Devono dimostrare un reddito di almeno 4.900 euro al mese E nell’anno prima del suo trasferimento aveva guadagnato complessivamente 8.500 euro, più di ca. 38 milioni di pesos colombiani.

Grecia

Per coloro che vogliono viaggiare e vivere come nomadi digitali in questo paese, Devono dimostrare il reddito, che dovrebbe essere di circa $ 2.000 al mese E ha accumulato $ 24.000, circa 100 milioni di pesos colombiani, sul suo conto in banca. Puoi rimanere nel paese per un anno.

Brasile

Sebbene il visto sia valido per un anno, non può essere rinnovato. Qualsiasi persona che lavora per un’azienda al di fuori del Brasile può anche essere una persona indipendente che fornisce qualche tipo di servizio in un altro paese. Il lavoratore deve avere un reddito mensile di $ 1.400 e $ 17.000 sul suo conto bancario.

Malto

I viaggiatori extra UE possono ottenere un visto per un anno e hanno la possibilità di rinnovo, tuttavia, Devi dimostrare un reddito di almeno 3.200 euro al meseCirca $ 14.400.000 in pesos colombiani.

Luz Angela Dominguez Barriera Corallina

Scrittura dell’ambito digitale

Tempo

