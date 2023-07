Le conversazioni tra l’arbitro e il VAR sono pubbliche in Italia

Una mossa volta a migliorare la fiducia del pubblico negli arbitri è arrivata dall’Italia dopo quello che avrebbe potuto essere l’anno più tumultuoso per l’arbitraggio nel calcio spagnolo dallo scandalo Negrera. Un cambiamento che è stato a lungo richiesto in Spagna, ma su cui i suoi vicini mediterranei sono avanzati.

Con l’inizio di una nuova stagione’Una serieLe comunicazioni italiane tra arbitri di gara e funzionari del Video Arbitration (VAR) saranno pubbliche. In linea di principio, come annunciato Confederazione Italiana Calcio (FIGC)Questa sarà una prova per tutta la stagione 2023-24.

Il governo centrale ha detto che è stato raggiunto un accordo con il canale DAZN Fornire diversi dialoghi con l’arbitro principale e la stanza dell’arbitro video come protagonisti. Una connessione, sì, Non sarà trasmesso in diretta ma sarà disponibile più tardi ogni giorno Chiarimento delle decisioni degli arbitri su giocate molto controverse.

Secondo un comunicato ufficiale, l’obiettivo della Federazione italiana era quello di evidenziare quanto sia “difficile” per gli arbitri prendere decisioni diverse nonostante le video analisi e i test VAR.

“Vogliamo la massima trasparenza possibile”, ha dichiarato Gabriel Gravina, presidente della FIGC.





