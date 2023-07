Laurea in Italianistica alla USAL: una laurea unica e un polo di attrazione per l’Italia

Con l’obiettivo di rispondere ai profili professionali multiculturali richiesti da una società sempre più globalizzata e nella quale d.Incolto Nell’anno accademico 2022-2023 Università di Salamanca dà Laurea in Italianistica Questo è tutto L’unico corso di laurea in Spagna specializzato nello studio della lingua, letteratura e cultura italiana Ecco perché gli studenti arrivano da tutta la Spagna, polo di attrazione per l’Italia.

Di Corso di laurea completo Istruzione Secondaria Obbligatoria e Laurea Triennale in Insegnamento, Laurea Magistrale in Apprendistato e Didattica delle Lingue, Laurea Magistrale in Lingue, Culture e Società Europee e Dottorato in Lingue Moderne.

laurea in Italianistica che offre una formazione umanistica, C’è un alto livello di internazionalizzazione Per i rapporti con numerosi enti ufficiali italiani come l’Ambasciata in Italia, l’Istituto Italiano di Cultura, il Consolato Generale d’Italia e vari Ministeri Italiani.

Una delle attrattive della laurea è che è altamente scalabile Accordi di mobilità con le università italiane per studenti e docenti: Perugia, Maserati, Pisa, Bergamo, Milano, Bologna, Torino, Catania, Salerno Potenza, Sassari, Urbino, Roma Tre, Potenza ecc. E, inoltre, completa la formazione dello studente con l’impegno Incontri, convegni, seminari scientifici con docenti di cultura italiana ed europea L’Italia dovrebbe essere presentata in tutta la sua complessità, nei campi della scienza, dell’economia e della società, e nei campi dell’arte e della letteratura.

Il suo studio in Spagna è consigliato dall’integrazione della laurea, da un lato E tutti gli aspetti culturali che porta Permette anche Le relazioni serie sono visibili Tutti i tipi, tutti uno tra i due paesi nel corso della storia Insegnanti di zona molto specializzati Laurea allegata.

Opportunità di carriera e collocamento

La maggior parte degli studenti universitari Il lavoro sarà disponibile nei prossimi due anni Dopo la laurea con opportunità professionali come Insegnamento e ricerca di lingua, letteratura e cultura italiana a livello universitario e non universitario in Spagna e in Italia.

Ulteriore Istituzioni culturali, biblioteche, centri di ricerca, case editrici, turismo, management culturale, ecc., nazionale ed internazionale.

Caratteristiche

Laurea in Italianistica Istruzioni virtualmente personalizzate Fornisce allo studente una vasta gamma di conoscenze.

Inoltre, un laureato in Italianistica guadagna anni di esperienza La più alta conoscenza umanitaria e specializzata In lingua, letteratura e cultura italiana.

