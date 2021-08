Italia, il record della Spagna in più partite imbattute

Il nuovissimo campione d’Europa Italia si aspetta un record in carica. Il Assiria Faccia Bulgaria Tre volte per iniziare la data della partita di playoff Qatar Mondiali 2022, E il primo combattimento dopo essere stato sconfitto Inghilterra Per le sanzioni in Finale Di Campionato Europeo Nel mese di luglio.

Se eviti il ​​fallimento sul campo Artemio Franci Sopra Firenze, Italia Pari al record storico di squadre con il maggior numero di partite non combattute Spagna Tra il 2007 e il 2009.

Tecnico Italia Roberto Mancini Ha invitato tutti i membri della squadra che sono stati dichiarati campioni Europa Incontrare Bulgaria, Svizzera e Lituania. Ci assicura che l’ambizione di tutti rimane la stessa.

“Non credo ci sia rischio di acquiescenza. Lo hanno già dimostrato agli Europei. Non prenderanno la partita alla leggera perché capiscono che devono essere sempre completamente concentrati sulla vittoria e sul giocare bene”, ha detto Mancini. Sala per una conferenza stampa.

“Voglio seguire il forte che avevamo e continuare a giocare e segnare gol. Spero che questo sia ciò che accadrà giovedì”, ha aggiunto.

L’Italia ha vinto le prime tre partite senza subire gol ed è in testa al girone C del girone di qualificazione europeo. La Svizzera è a meno di una partita dal suo compagno più prossimo, a tre punti di distanza.

“Possiamo continuare a migliorare in questi 14 mesi Coppa del Mondo“, Egli ha detto Mancini. “Ma prima dobbiamo vincere queste cinque partite di playoff. Possiamo finire nei guai”.

“Il primo obiettivo è qualificarsi e poi pensarci Il mondo Preparati in modo più completo”, ha aggiunto.

Solo il difensore è stato ferito Logio Manuel Lazari Dopo essersi infortunato nella partita, la sua società ha giocato allo Spezia Serie A. Mancini Ha detto che chiamerà spesso David Calabria (Milano) in alternativa.

Assiria Domenica incontrerà la Svizzera a Basilea e poi si scontrerà Lituania e Reggio Emilia, Tre giorni dopo.

