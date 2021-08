Xiao, bella! 6 nuovi hotel da sogno in Italia

Tutti amano l’Italia. Dalla pizza alla Prada, dalla Ferrari a Ferragamo, l’Italia ha tutto. Gastronomia di livello mondiale, barche di lusso, auto veloci ad alta tecnologia, moda e cultura dell’antica Roma. Il paese ha anche alcuni degli hotel di lusso più attraenti del mondo e abbiamo viaggiato da nord a sud per trovare i migliori nuovi hotel di lusso italiani.

Villa Ikea, Rocco Forte Hotel (Palermo)

Quando il Palace Hotel aprì per la prima volta a Palermo, in Sicilia, nel 1900, Villa Igia divenne immediatamente un rifugio per i reali europei e l’élite di Hollywood. Costruito dal visionario architetto siciliano Ernesto Basil per la famiglia Florio, questo maestoso palazzo ha chiuso per molti anni le sue porte al pubblico fino a quando il direttore del design del Roco Ford Hotel Olga Police decide di dare nuova vita a questo monumento culturale siciliano a Palermo.

Il palazzo è in fase di ristrutturazione completa in collaborazione con Nicolas Haslam Studios e Pavlo Moshino dei Rocco Forte Hotels. L’hotel dispone di 78 camere e 22 camere, che combinano caratteristiche Belle Epoch con un tocco moderno, mentre Villa Izia Spa offre una varietà di tecniche sensoriali e trattamenti esclusivi e creatività culinaria presso lo Chef Florio Restaurant.

Nella regione Piemonte del nord Italia, affacciata su 40 acri di vigneti e dolci colline, la Casa de Langa è un nuovo sito di lusso con un profondo rispetto per le pratiche sostenibili e il mondo naturale. Membro dell’esclusiva collezione di hotel indipendenti, hotel e resort preferiti, la struttura boutique di 39 camere fonde il design tradizionale piemontese con la raffinata semplicità italiana, dove i colori tenui dell’ambiente naturale di Casa de lanka si riflettono nei ricchi tessuti e materiali di origine locale. .

L’Hotel “Farm-to-Table” offre un concetto gastronomico con l’esclusivo Fula Restaurante con corsi di cucina moderna, laboratori e un’esperienza unica di caccia al tartufo e una vasta gamma di altre esperienze come il First World Hotel Truffle. Servizio di accoglienza.

Ispirato ai cinque sensi, The Sense Experience Resort è un nuovo rifugio ecologico immerso nella natura del Golfo di Phlonica a poche ore da Firenze, Italia. Con 12 ettari di parco naturale, pinete e una luminosa spiaggia privata, gli ospiti possono usufruire gratuitamente di biciclette per esplorare la zona della campagna italiana.

A pochi minuti dal campus ci sono due dei più bei campi da golf della zona, alcune delle migliori spiagge d’Italia sono Torre Mosa, Gala Violina e Gala Civet e un po’ di storia al Castello di Valli o alla Chiesa di San Leopoldo. Le 112 camere e suite del resort sono in stile ecologico, ispirate ai colori e alle sensazioni dell’ambiente naturale che circonda l’hotel, e sono dotate di tonalità tenui, illuminazione ambientale e finestre dal pavimento al soffitto.

Situato nelle profonde acque blu del Mar Ionio, il Palazzo San Dominicano di Dormina risale a prima del 1203, quando l’Ordine Domenicano fu fondato da Santo Domingo a Tolosa, in Francia. Alla fine dell’ottocento Dormina divenne una meta mondana per i turisti europei e nel 1896 il proprietario del palazzo, il principe Cerami, decise di trasformare il convento in uno dei primi grandi alberghi d’Europa.

Nel luglio di quest’anno, quattro stagioni hanno dato nuova vita alla struttura storica, con splendidi spazi restaurati pieni di dettagli storici, splendida piscina a sfioro e ristoranti di classe mondiale. La più desiderabile delle 111 camere e stanze è la Royal Suite, le camere matrimoniali si aprono su un’ampia terrazza rivestita di vetro per una vista infinita e una piscina con vista sul Monte Edna. Il ristorante Close Dining, Francis Cerami, rende omaggio al nobile siciliano che ha creato l’hotel, proponendo una rivisitazione contemporanea della classica cucina siciliana creata dal pluripremiato executive chef e nativo siciliano, Massimo Montaro.

Situato sugli scogli, ad un’altitudine di 90 metri sul livello del mare Porgo Santandria, Il primo nuovo hotel sulla spiaggia di Amalfi in Italia negli ultimi 15 anni, ha aperto i battenti dopo una classica costruzione di tre anni. Dalle radici dell’ospitalità alberghiera nasce l’appassionato progetto di due fratelli italiani, i fratelli Orlaccio.

Il nuovo hotel di lusso dispone di una spiaggia privata, 29 camere e 16 camere con spettacolare vista sul mare, vista sul mare e tre ristoranti che servono cucina mediterranea con vari tocchi moderni. Interni di proprietà e giardini Vetrina ‘Made in Italy’. Appare ovunque nei toni del bianco e del blu, con 31 diversi tipi di piastrelle geometriche dipinte a mano ispirate alle tradizioni regionali, così come le superfici che circondano le proprietà del marmo bianco italiano di Buglia, Veneto e Toscana, e riflette la luce di un vetro soffiato a mano veneziano lampadario in tutto l’hotel.

Apre questo mese l’Hotel Ca’ di Dio, situato nel cuore della “città galleggiante”, un vero tesoro veneziano. Il progetto di design di questa struttura boutique con 57 suite e 9 camere di lusso è stato intrapreso dal famoso architetto spagnolo Patricia Urcuvola con il preciso obiettivo di creare un concept originale e unico: la “casa” di Venezia, profondamente legata alla storia della città .

Ogni dettaglio nelle sue stanze e stanze mette in mostra il design italiano, dai luminosi lampadari in vetro di Murano ai bagni con tappezzeria e marmo. All’Alchemy Bar, gli ospiti possono gustare un aperitivo italiano e la migliore selezione di drink e cocktail. Dopo l’aperitivo, con una vista spettacolare sul Lago di Venezia, vi aspetta il Ristorante Viro. Con un menu sofisticato ispirato alla normale cucina veneziana, la filosofia VERO rispetta la stagionalità della natura e utilizza ingredienti freschi che vengono coltivati ​​con cura nel cortile privato del patio. Nessun viaggio a Venezia sarebbe completo senza un giro in gondola e gli ospiti di Ca’ di Dio possono accedere ai Canali di Venezia direttamente dall’hotel.

